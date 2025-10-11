Grande Fratello, Anita Mazzotta lascia la casa per motivi familiari: le ultime novità

Anita Mazzotta ha lasciato la casa del Grande Fratello. Nella giornata di sabato 11 ottobre, i canali ufficiali del reality show in onda su Canale 5 hanno confermato la notizia, spiegando le ragioni che hanno portato la concorrente ad abbandonare momentaneamente il programma.

Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale del Grande Fratello, la decisione di Anita è legata a motivi familiari. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, e resta da capire se la 26enne potrà rientrare nella casa e riprendere il suo percorso nel reality condotto da Simona Ventura.

Durante le prime settimane di permanenza nel programma, Anita aveva parlato del legame profondo che la unisce alla madre, spiegando che la donna ha recentemente scoperto di avere una malattia sopraggiunta dopo una complicazione post-operatoria. “Sono qui per mia madre, sono qui per sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto”, aveva raccontato la concorrente, ricevendo conforto e solidarietà dagli altri inquilini.