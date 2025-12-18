William Rush, morto a 31 anni l'attore di Waterloo Road

È scomparso a soli 31 anni William Rush, attore britannico conosciuto dal grande pubblico per il personaggio di Josh Stevenson nella serie televisiva Waterloo Road, trasmessa dalla Bbc One. La notizia della morte è stata diffusa dalla madre, Debbie Rush, volto storico di Coronation Street. Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali sulle cause del decesso.

William Rush aveva interpretato il suo ruolo più noto in 168 episodi della serie, andati in onda tra il 2009 e il 2013. Prima di raggiungere la popolarità con Waterloo Road, aveva iniziato la carriera da bambino prendendo parte a produzioni televisive come Grange Hill e Shameless, costruendo negli anni un percorso costante nel panorama delle serie britanniche.

Dopo l’esperienza che lo ha reso celebre, l’attore aveva continuato a lavorare in tv partecipando a titoli come Casualty e Vera. Nel 2016 aveva inoltre tentato la strada musicale, presentandosi ai provini di The X Factor e riuscendo ad arrivare fino alla fase del “six-chair challenge”.

Sui social, Debbie Rush ha condiviso un messaggio carico di dolore, parlando di una famiglia “completamente distrutta” dalla perdita e ricordando il figlio come “il nostro bellissimo bambino”. L’attrice ha anche reso noto che William aveva scelto di essere donatore di organi, sottolineando come, anche negli ultimi momenti, abbia pensato agli altri offrendo speranza e vita ad altre persone.

Nel messaggio diffuso online, la famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy, ribadendo che William “sarà sempre amato, sempre ricordato e per sempre nei nostri cuori”. La notizia ha suscitato numerose reazioni nel mondo dello spettacolo britannico, con molti colleghi che hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio.

Tra i messaggi di affetto, Sally Dynevor di Coronation Street ha parlato di una notizia scioccante, definendo Rush “un ragazzo bellissimo”. Jack P. Shepherd ha scritto di sentirsi devastato, mentre Shobna Gulati ha inviato le sue più sincere condoglianze. Anche Chelsee Healey, che aveva lavorato con lui in Waterloo Road, ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia.