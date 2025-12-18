FC Mobile: arriva il takeover “Festive Fixtures”

EA SPORTS FC MOBILE ACCENDE L'ICONICO PERIODO INVERNALE DELLA PREMIER LEAGUE CON IL TAKEOVER “FESTIVE FIXTURES”

I giocatori di FC Mobile potranno vivere il periodo più intenso della Premier League con sfide Festive Fixtures dedicate, oggetti giocatore, divise e molto altro durante questo evento a tempo limitato.

EA SPORTS FC™ Mobile dà il via alle festività natalizie con il nuovo evento in-game “Festive Fixtures” per celebrare la Premier League. In concomitanza con le partite stagionali che si svolgono sul campo, l'evento porterà il meglio della Premier League ai tifosi di tutto il mondo per renderli partecipi dei festeggiamenti.

Da oggi, 18 dicembre, fino al 15 gennaio, questa iniziativa natalizia della durata di un mese porterà tutto lo spirito della stagione calcistica della Premier League direttamente ai fan di tutto il mondo. Suddiviso in cinque capitoli, Festive Fixtures è pensato per offrire ai tifosi contenuti nuovi ed entusiasmanti da seguire ogni settimana durante il periodo festivo.

Dagli appuntamenti durante le festività al momento emozionante del Capodanno, i tifosi potranno immergersi in autentici capitoli a tema giornata di campionato, highlights delle partite della Premier League su FCM TV, sfide incentrate sui club e momenti speciali legati ai risultati live.

Durante Festive Fixtures, i tifosi potranno immergersi completamente nel gioco e sbloccare ricompense esclusive, tra cui divise retrò, oggetti giocatore unici, stemmi e altro ancora per personalizzare le squadre e celebrare la stagione.

I pacchetti specifici per ogni club e le offerte lampo saranno sincronizzate con il calendario delle partite reali, mentre quiz, curiosità e video in-game metteranno in risalto la ricca storia, la nostalgia e la magia della Premier League.

Le sfide dinamiche influenzate dai risultati delle partite festive reali terranno i tifosi connessi all'azione come mai prima d'ora.

L’evento Festive Fixtures di EA SPORTS FC™ Mobile sarà la destinazione definitiva per celebrare il rituale invernale del calcio, dove i tifosi potranno giocare, fare pronostici e personalizzare il loro percorso durante il periodo più intenso della Premier League.

Scaricate il gioco gratuitamente da App Store e Google Play Store per partecipare ai festeggiamenti e giocare insieme alla vostra squadra preferita della Premier League.

