Rocco Hunt piange il nonno paterno: La tua storia non finirà qui

Un messaggio carico di dolore e affetto ha attraversato i social nelle ultime ore: Rocco Hunt ha comunicato la scomparsa del nonno paterno, Rocco Pagliarulo, uomo fondamentale nel suo percorso umano e personale, oltre che omonimo da cui l’artista ha ereditato il nome.

Il rapper ha affidato il suo saluto a un lungo post, raccontando quanto fosse difficile immaginare questo momento e quanto avrebbe voluto fermare il tempo anche solo per qualche ora in più. Parole intime, che restituiscono il senso di un legame profondo e mai dato per scontato.

Nel suo ricordo, Hunt ha ripercorso la vita di sacrifici del nonno, sottolineando il valore del lavoro e dell’impegno che hanno permesso alla famiglia di costruire il proprio presente. Le mani segnate dalla fatica diventano simbolo di una dedizione silenziosa, vissuta senza rimpianti fino agli ultimi giorni.

Emergono poi i gesti quotidiani che rendevano unico il loro rapporto: l’accoglienza a casa, i piatti preparati con cura, i consigli dispensati con esperienza e affetto. Il nonno era sempre presente, orgoglioso in prima fila ai concerti e con gli occhi lucidi davanti alla televisione quando vedeva il nipote raggiungere nuovi traguardi.

L’artista ha raccontato di non provare rimorsi, convinto di aver reso onore al nonno sia attraverso il lavoro sia nella vita privata, regalandogli anche la gioia di diventare bisnonno. Un’eredità di valori che Hunt spera di trasmettere alle nuove generazioni della famiglia.

L’addio è stato descritto come discreto e intenso allo stesso tempo: il nonno se n’è andato stringendo la mano del nipote, dopo una lunga lotta affrontata con dignità. In quel momento, ogni respiro è stato vissuto come un dono.

Nel messaggio finale, Hunt ha promesso di continuare a camminare seguendo l’insegnamento ricevuto, senza fermarsi e cercando di trasformare il dolore in forza. La tua storia non finirà qui, ha scritto, suggellando un legame destinato a restare vivo nel tempo.