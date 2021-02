L'amore strappato : la storia di Rosa e Rocco Macaluso

Andrà in onda oggi su Canale 5 una puntata della fiction L'amore tornato, basata sulla storia vera di una famiglia italiana.

L’amore strappato parla di un incredibile errore giudiziario avvenuto nel nostro Paese. Stasera andrà in onda la nuova puntata di questa serie televisiva, in cui Sabrina Ferilli, Enzo Decaro e Ricky Tognazzi saranno i protagonisti del cast.

L’amore strappato è una finzione che cerca di affrontare la storia vera che ha preso il controllo della famiglia di Angela Lucanto e ha portato la ragazza ei suoi genitori a provare un dolore terribile. I fatti reali raccontano un'incredibile storia di errore giudiziario, in cui il padre dell'allora bambina, Angela, fu accusato di violentarla. Lo ha rivelato la nipote e, a causa di queste gravissime accuse, l'uomo è stato costretto a scontare una pena di due anni e mezzo nel carcere di San Vittore.

Inoltre, entrambi i genitori hanno perso la potestà genitoriale sulla figlia e sua figlia è stata quindi resa disponibile per l'adozione dal tribunale dei minori. Ne L’amore strappato il ruolo dei genitori è interpretato da Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, che interpretano Rosa e Rocco Macaluso, due nomi fittizi. La storia si complica ancora di più quando la madre di Angela cerca di incatenarsi davanti all'orfanotrofio in cui è stata sistemata la sua bambina, che viene così trasferita a Genova dove le viene detto che aveva perso entrambi i genitori ed era quindi morta.

Angela è stata successivamente adottata da una famiglia di Varese con la quale però non poteva sentirsi a suo agio. Durante questo periodo, i suoi veri genitori non avevano mai smesso di perdere la speranza di poterla trovare e un giorno riportarla con loro. Alla fine questo accadde quando Angela era un'adolescente e suo fratello le diede una lettera in cui spiegava cosa era realmente successo.

Fu Angela che poi scelse di tornare con la sua famiglia biologica, per la gioia dei suoi genitori. Nessuno, purtroppo, potrà mai restituire tutti i momenti che sono stati rubati a questa famiglia, a causa di questo gigantesco errore, che rimarrà per sempre nelle loro vite.

