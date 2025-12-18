Enrico Ruggeri dopo l'intervento alla gola: recupero e silenzio forzato

Enrico Ruggeri è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla gola e ha aggiornato personalmente il pubblico sulle sue condizioni. Il cantautore ha comunicato di aver già lasciato l’ospedale e di essere rientrato a casa, dove lo attende ora un periodo di riposo accompagnato da una rigorosa pausa vocale.

Sui social, Ruggeri ha condiviso uno scatto che lo ritrae in piedi, vestito e pronto a tornare a casa, scegliendo consapevolmente di evitare immagini ospedaliere più invasive. Nel messaggio che accompagna la foto ha spiegato di aver preferito mostrarsi nel momento dell’uscita dalla stanza, sottolineando come l’operazione sembri essere andata secondo le aspettative.

L’artista ha chiarito che, dopo l’intervento, inizia la fase più impegnativa: quella del silenzio forzato. Una condizione necessaria per favorire la guarigione completa, che comporterà alcune limitazioni temporanee. Ruggeri ha però fatto sapere che i progetti già avviati non subiranno stop, spiegando che il programma televisivo è già in fase di montaggio e verrà trasmesso nei prossimi mesi.

L’operazione è stata effettuata per la rimozione di un polipo alla gola, un problema che lo accompagnava da oltre un anno e che aveva reso sempre più faticose le esibizioni vocali. A parlarne era stato lui stesso al termine di una puntata de “Gli occhi del musicista”, quando aveva anticipato la necessità dell’intervento subito dopo la conclusione delle registrazioni.

In quell’occasione Ruggeri aveva raccontato quanto la patologia avesse inciso sulla sua voce, rendendo dolorose le performance dal vivo, e aveva annunciato che il periodo natalizio sarebbe stato segnato da una pausa obbligata. Allo stesso tempo aveva rassicurato il pubblico, spiegando che l’organizzazione stava già lavorando per riprogrammare i concerti in calendario.