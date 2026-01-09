Gianluca Galassi operato per un tumore: intervento riuscito e attesa per il recupero

Operazione riuscita a Milano per il centrale azzurro Gianluca Galassi, che ha affrontato con successo l’asportazione di un tumore: ora si prepara al recupero e punta a tornare presto in campo.

Il pallavolista italiano Gianluca Galassi è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per rimuovere un tumore a un testicolo, come annunciato dal club Gas Sales Bluenergy Piacenza di Superlega: l’intervento, eseguito all’Ieo di Milano, è perfettamente riuscito e il giocatore di 28 anni sta bene.

Galassi, tra i protagonisti dei successi ai Mondiali 2022 e 2025 con la nazionale italiana, ha espresso gratitudine per il supporto di compagni, staff e società, sottolineando che la diagnosi è avvenuta in tempo utile grazie ai controlli medici.

Nel suo messaggio ha invitato i fan a non trascurare la prevenzione: per lui ora iniziano ulteriori esami e check-up per definire il percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare al più presto a giocare.

Durante il periodo di convalescenza resterà accanto alla famiglia, fonte di grande sostegno, mentre prosegue la fase di riabilitazione a casa.

Il centrale trentino, in forza a Piacenza dal 2024 dopo cinque stagioni a Monza, ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 e agli Europei 2021, giocando la sua ultima partita il 4 gennaio, quando fu nominato MVP contro Cuneo in Superlega.