Ecuador, agguato a Guayaquil: ucciso il calciatore Mario Pineida

Il calcio ecuadoriano è stato colpito da un grave lutto con la morte di Mario Pineida, giocatore di 33 anni, rimasto vittima di un violento agguato armato nella città di Guayaquil. L’episodio si è verificato nella parte nord della metropoli, nelle immediate vicinanze di un’attività commerciale, secondo quanto riferito dalla stampa locale.

A confermare ufficialmente il decesso è stato il Barcelona Sporting Club, squadra con cui il calciatore era sotto contratto. La società ha comunicato di aver ricevuto notizia formale della scomparsa del proprio tesserato, precisando che la morte è avvenuta a seguito di un attacco diretto nei suoi confronti.

Leggi anche Rapito in Ecuador il calciatore Pedro Perlaza: sospetti legami con narcotrafficanti

Attraverso una nota diffusa sui canali ufficiali, il club ha espresso profondo dolore per l’accaduto, sottolineando il forte impatto emotivo che la notizia ha avuto sull’intero ambiente sportivo e sulla comunità legata alla squadra di Guayaquil.

Le autorità locali hanno confermato l’apertura di un’indagine sull’omicidio. Le forze dell’ordine ecuadoriane stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili, senza però rilasciare informazioni aggiuntive sulle circostanze dell’attacco.

Nel corso della sua carriera, Mario Pineida aveva maturato esperienze anche all’estero, vestendo la maglia del Fluminense in Brasile. Tra il 2015 e il 2021 aveva inoltre collezionato nove presenze con la nazionale dell’Ecuador, partecipando a diverse competizioni internazionali.