Agguato mortale a Napoli: ucciso il ventenne Emanuele Durante

Nel tardo pomeriggio di oggi, 15 marzo 2025, intorno alle 18:30, Emanuele Durante, un giovane di 20 anni, è stato assassinato in un agguato nel centro di Napoli. L'episodio è avvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi di una stazione di servizio, mentre la vittima era in sella al suo scooter.

Dopo essere stato colpito da diversi colpi d'arma da fuoco, il corpo di Durante è stato trasportato da ignoti all'ospedale dei Pellegrini, dove è stato constatato il decesso.

Emanuele Durante era imparentato con Annalisa Durante, la 14enne uccisa nel 2004 durante uno scontro a fuoco tra clan rivali nel quartiere Forcella di Napoli.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dei militari della compagnia Stella, al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.

