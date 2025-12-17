Meteo Natale instabile: pausa di sole seguita da piogge e neve sull'Italia

La fase perturbata che ha interessato il Paese tende gradualmente ad attenuarsi, ma l’atmosfera resterà tutt’altro che tranquilla. Anche nei prossimi giorni la stabilità farà fatica ad affermarsi e l’avvicinarsi del Natale sarà accompagnato da continui cambiamenti, con nuove precipitazioni attese su diverse aree. Secondo le analisi di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, l’andamento irregolare di questa parte di dicembre è legato al transito di una depressione di matrice atlantica.

Nella giornata di mercoledì persistono ancora fenomeni residui al Settentrione e sulla Toscana, con piogge sparse e nevicate sull’arco alpino centro-orientale a partire da quote superiori ai 1600 metri. In seguito, il sistema di bassa pressione tenderà a scivolare verso il Nord Africa, riducendo progressivamente la propria influenza sull’Italia.

Giovedì sarà caratterizzato da un deciso miglioramento: il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche banco di nebbia nelle pianure settentrionali. Le temperature risulteranno particolarmente miti per il periodo, spinte da correnti meridionali: valori intorno ai 17-18°C sono attesi in città come Roma, Napoli e Palermo.

Tra venerdì e sabato la situazione tornerà a cambiare. Il vortice, rinvigorito, risalirà verso nord interessando nuovamente il Mediterraneo e favorendo piogge e temporali soprattutto su Sicilia e Calabria, prima di spostarsi definitivamente verso est. Sul resto del Paese gli effetti saranno più marginali.

Il fine settimana vedrà una temporanea rimonta dell’alta pressione, con condizioni più stabili e ampie schiarite su molte regioni. Si tratterà però di una tregua breve: una nuova e più incisiva perturbazione atlantica inizierà ad avvicinarsi dall’ovest europeo.

Dalla seconda parte di domenica sono previste le prime piogge, inizialmente su Nord-Ovest e Sardegna. Con il passare delle ore i fenomeni diventeranno più diffusi e intensi, coinvolgendo in particolare Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Sulle Alpi occidentali sono attese nevicate abbondanti oltre i 1000-1500 metri.

Questo peggioramento segnerà l’avvio di una settimana natalizia improntata a frequenti variazioni meteo, con il ritorno di piogge e neve su diverse zone del Paese.

Mercoledì 17: Nord con piogge sparse al mattino; Centro variabile e mite; Sud con nuvolosità irregolare e schiarite.

Giovedì 18: Nord in prevalenza poco nuvoloso con nebbie in pianura; Centro stabile; Sud poco o parzialmente nuvoloso.

Venerdì 19: Nord con locali piovaschi sulla Liguria e tempo stabile altrove; Centro con deboli piogge sulla Toscana e sole sulle restanti regioni; Sud in peggioramento serale su Sicilia e bassa Calabria.

Tendenza: maltempo insistente su Sicilia e Calabria, nebbie al Nord e condizioni asciutte sulle altre regioni.