Il DAIMA Pack Part 2 di DRAGON BALL Z: KAKAROT arriverà a inizio 2026

DRAGON BALL Z: KAKAROT otterrà nuovi contenuti che arriveranno a inizio 2026 con il DAIMA Pack Part 2 , tra cui Vegeta (Mini) come personaggio giocabile, uno scontro con il boss contro il formidabile Tamagami Numero Due e due nemici dal Regno Demoniaco.

Vegeta (Mini) potrà essere piccolo, ma ha un potere impareggiabile. La sua mossa distintiva, Armor Strike, infligge un colpo devastante, mentre Arc Shot accerchia i nemici e scaglia un'onda d'urto ad alta velocità che consente poi di infliggere una serie di attacchi consecutivi impossibili da fermare.

Preparati ad affrontare il Tamagami Numero Due, il guardiano implacabile della Sfera del Drago a due stelle. Padroneggiando la furia dei tornado, può annullare gli attacchi in arrivo e spazzare via gli avversari. La sua tecnica con la lancia, Crosswave Slash, scatena un'onda d'urto veloce a forma di croce, mentre Vortex Strike evoca un enorme vortice per sopraffare i nemici.

Nuovi avversari dal Regno Demoniaco attendono i giocatori durante la loro esplorazione del Primo Mondo Demoniaco. Il Carro armato della Gendarmeria è un colosso dai potenti attacchi a distanza e cariche devastanti, mentre gli Ufficiali della Gendarmeria sono potenti nemici che chiamano i rinforzi e lanciano attacchi da ogni direzione.

Guarda il trailer italiano dell'annuncio:

https://youtu.be/VGZLYmaHgjA

DRAGON BALL Z: KAKAROT è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.