COLD SNAP ARRIVA SU ARC RAIDERS IL 16 DICEMBRE, PORTANDO UNA TEMPESTA INVERNALE SU SPERANZA

Il secondo aggiornamento di ARC Raiders introduce condizioni di mappa ghiacciata, nuove meccaniche di sopravvivenza, ricompense stagionali e il secondo mazzo RaiderPunti chiave

Nuova condizione per la mappa Cold Snap — Variante invernale della mappe Dam Battlegrounds, Buried City, Spaceport e The Blue Gate.

Meccaniche di sopravvivenza al freddo — L'esposizione al freddo estremo provoca congelamento, incoraggiando nuove strategie per oggetti curativi, equipaggiamenti e rifugi al coperto.

Due sfide stagionali + Ricompense — Bottino e ricompense unici disponibili tramite l’evento Flickering Flames e il progetto Candleberry Banquet.

Aggiunto un secondo mazzo Raider gratuito — A partire dal 26 dicembre, il mazzo Goalie Raider sarà incluso nel gioco base.

Expedition Project Raider Reset — I Raiders possono ricominciare il loro viaggio in ARC Raiders con determinati potenziamenti, vantaggi e ricompense.

Embark Studios lancerà il prossimo grande aggiornamento di ARC Raiders — Cold Snap , martedì 16 dicembre alle 10:30 a.m. CET.L'aggiornamento prosegue il momento d'oro del gioco con un evento invernale a tempo limitato, condizioni di nevicata dinamiche, nuove meccaniche di sopravvivenza, ricompense ampliate, un reset stagionale con l'Expedition Project Raider e l'introduzione di un secondo Raider Deck incluso direttamente nel gioco base. ARC Raiders è disponibile in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, e su NVIDIA GeForce NOW a partire da euro 39,99 per la Standard Edition e euro 59,99 per la Deluxe Edition.Aggiornamento meteo: arrivata l'ondata di freddoLe tempeste di neve si abbattono su Speranza, mentre le condizioni invernali colpiscono diverse località di raid. Le nevicate riducono la visibilità, i laghi ghiacciano e la superficie aperta diventa più pericolosa che mai, trasformando ogni raid in una corsa alla sopravvivenza ad alto rischio.Cambiamenti chiave:

Rischio ambientale: il clima freddo e rigido introduce nuovi rischi per i Raiders che rimangono all'aperto troppo a lungo. I giocatori devono fare attenzione al congelamento, una condizione che prosciuga lentamente la loro barra della salute.

Meccaniche di rifugio : per prevenire il congelamento, i Raiders dovranno adattare le loro tattiche man mano che il freddo penetra gradualmente nelle loro ossa. I Raiders devono riconsiderare il loro equipaggiamento, assicurandosi di poter curare se stessi o i propri compagni di squadra e pianificare le loro estrazioni con cura, trovando riparo se necessario.

Revisione visiva : accumulo di gelo, laghi ghiacciati, accumulo di neve e altro ancora nelle

Campi di battaglia della diga di Mappe, Città sepolta, Porto spaziale e Porta blu.

Cold Snap includerà eventi ed elementi a tempo limitato, che dureranno da martedì 16 dicembre 2025 alle 10:30 CET a martedì 13 gennaio 2026 alle 10:30 CET, e sarà il secondo aggiornamento di contenuti gratuito dal lancio di ARC Raiders .Espansione Raider Deck ExpansionCold Snap introduce anche il secondo Raider Deck, ora incluso gratuitamente per tutti i giocatori che hanno acquistato una delle due edizioni del gioco.Il Goalie Raider Deck sarà disponibile gratuitamente a partire da venerdì 26 dicembre, offrendo ai giocatori una vasta gamma di contenuti e ricompense. Questo Raider Deck sarà accessibile in modo permanente ai giocatori senza limiti di tempo.Questo nuovo mazzo offrirà:

Nuovi oggetti e imprese da completare per i giocatori, che offrono ricompense come Raider tokens, oggetti cosmetici e altro ancora.

Include un complete da Raider ispirato all’hockey in diverse varianti di colore, insieme a uno strumento da Raider a forma di mazza da hockey.

Sopravvivere al gelo

Durante Cold Snap, i giocatori possono scoprire oggetti stagionali e completare due sfide a tema invernale legate alle nuove condizioni della mappa, ottenendo ricompense come:

Evento Flickering Flames — Un atto di resistenza e pazienza che mette alla prova le capacità di sopravvivenza dei Raider durante il Cold Snap. I Raiders possono sbloccare ricompense in 25 livelli, tra cui nuovo equipaggiamento, elementi di personalizzazione e Raider Tokens guadagnando Meriti, che si ottengono automaticamente con gli XP nei round. Per attivare l'evento, i Raiders devono aver giocato cinque round di gioco.

Progetto Candleberry Banquet Project — Un nuovo progetto che riunisce i Raiders per provare il fragile calore che traspare dal freddo gelido. I Raiders possono ottenere ricompense rovistando oggetti unici in superficie e raccogliendo Candleberries. L'evento prevede 5 fasi, ognuna delle quali rivela una nuova scena sul tavolo del banchetto. Completando le fasi si ottengono ricompense come oggetti cosmetici, Raider Tokens e Meriti, con i Meriti che contribuiscono al progresso nell’evento Flickering Flames.

Gli eventi Flickering Flames e Candleberry Banquet saranno disponibili da martedì 16 dicembre 2025, alle 10:30 a.m. CET fino a giovedì 13 gennaio2026 ore10:30 a.m. CET.Expedition Project Raider: Reset stagionaleExpedition Project offrirà ai Raiders l'opportunità di effettuare un reset, portando con sé un nuovo predone e una nuova storia per il giocatore. Questo reset opzionale si sblocca raccogliendo materiali chiave per costruire una carovana per il Raider esistente, quindi iscrivendosi alla partenza durante la finestra di Expedition. Partendo, i giocatori resetteranno i progressi del loro personaggio per un nuovo viaggio con buff, vantaggi e ricompense esclusivi che verranno mantenuti.

Embark pubblicherà un blog con un'analisi dettagliata di Cold Snap, accompagnata da ulteriori note di aggiornamento di dicembre.