Fallou Sall ucciso mentre difendeva un amico, 11 anni al 16enne imputato: la rabbia del padre

La sentenza è arrivata dal Tribunale per i minorenni di Bologna: il ragazzo accusato dell’omicidio di Fallou Sall è stato condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione. I fatti risalgono a settembre 2024, quando il sedicenne perse la vita in via Piave dopo essere intervenuto per proteggere un amico durante una lite degenerata.

L’imputato, coetaneo della vittima, doveva rispondere anche di tentato omicidio nei confronti di un altro diciassettenne, amico di Fallou, e di porto abusivo di un coltello. Nel corso del procedimento, però, il quadro accusatorio è stato in parte rivisto dai giudici.

Come chiarito dall’avvocato Pietro Gabriele, la condanna principale riguarda il capo di imputazione per omicidio. Per il secondo episodio, inizialmente contestato come tentato omicidio, il reato è stato derubricato in lesioni aggravate, mentre è rimasta la responsabilità per il porto dell’arma.

La difesa aveva sollecitato l’assoluzione invocando la legittima difesa per entrambe le contestazioni più gravi. Una linea che non è stata accolta dal tribunale. Il legale ha spiegato che le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, dopo i quali verranno valutate eventuali iniziative.

Nel procedimento era coinvolto anche il diciassettenne ferito, accusato a sua volta di lesioni e molestie telefoniche nei confronti dell’imputato. Per lui è stata disposta la messa alla prova e la posizione è stata separata dal processo principale.

Dure le parole del padre di Fallou, che ha commentato la decisione sottolineando come, a suo giudizio, la pena inflitta per un omicidio rappresenti un messaggio sbagliato. I genitori della vittima sono assistiti dall’avvocata Loredana Pastore.

Nel corso del dibattimento, la pubblica accusa aveva avanzato una richiesta di condanna complessiva pari a 21 anni di reclusione.