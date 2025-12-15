Thailandia e Polonia trionfano alla FIFAe World Cup 25 di eFootball

Campioni del mondo! La Thailandia trionfa alla FIFAe World Cup 25 featuring eFootball nella divisione mobile mentre la Polonia si aggiudica il titolo nella divisione console.

Il cammino verso la FIFAe World Cup 26 inizierà su eFootball a febbraio 2026

Konami annuncia i World Champion della “FIFAe World Cup 25” featuring eFootball™ nelle divisione mobile e console. JXMKT dalla Thailandia ha conquistato il titolo della divisione mobile, Zilo e Ostrybuch dalla Polonia hanno dominato la divisione console vincendo il torneo tenutosi a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, dal 10 al 13 dicembre.

FIFAe World Cup 25 featuring eFootball è un torneo ufficiale di eSport organizzato congiuntamente da Konami Digital Entertainment Co., Ltd. e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Quest'anno, un numero record di 90 paesi e regioni ha partecipato alle qualificazioni, con un totale complessivo di 16,51 milioni di partecipanti. Da questi, dodici rappresentanti nazionali per ogni divisione hanno gareggiato con l'obiettivo finale di essere incoronati campioni del mondo.

Nella finale della divisione mobile, la Thailandia ha preso il comando fin da subito, con un potente tiro dalla media distanza nel primo tempo, segnando poi un altro gol nel secondo tempo e travolgendo così il Brasile. Nella seconda partita, il Brasile ha dimostrato il proprio valore prendendo il comando, ma la Thailandia ha rapidamente pareggiato. La Thailandia è uscita vittoriosa dallo scontro, aggiudicandosi per la prima volta il campionato. Il vincitore della divisione mobile, JXMKT (Thailandia), ha espresso la propria gioia: “Sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il mio allenatore. Senza di lui non sarei diventato campione, e voglio ringraziare la mia squadra e la Thailandia per il sostegno. Il sogno si è avverato” .

La finale della divisione console ha visto scontrarsi due squadre europee: Polonia e Italia. Dopo un pareggio 1-1 nella prima partita, è arrivata lo scontro decisivo. La Polonia ha sbloccato il risultato poco prima dell'intervallo, poi ha mantenuto una difesa impenetrabile per assicurarsi il titolo di campione assoluto. Il polacco Zilo ha dichiarato: "È molto speciale per me, soprattutto perché sono qui con mio fratello. Sono davvero orgoglioso di noi“ . Il suo compagno di squadra Ostrybuch ha aggiunto: ”Abbiamo dimostrato di essere i migliori e abbiamo giocato in modo incredibile. Non potrei essere più soddisfatto".

Inoltre, il primo passo verso la Road to the FIFAe World Cup 26 inizierà a febbraio 2026 all'interno di eFootball.