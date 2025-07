eFootball: Titolo Ufficiale FIFAe World Cup 2025

KONAMI è lieta di annunciare l’estensione della propria collaborazione con la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per promuovere lo sviluppo degli eSports calcistici in tutto il mondo attraverso le competizioni FIFAe 2025 e 2026. Le FIFAe World Cup™ featuring eFootball™ su mobile e console si svolgeranno nuovamente questo e il prossimo anno, con un incremento delle nazioni coinvolte grazie a un processo di qualificazioni aperto a livello mondiale.

FIFAe World Cup 2024™ featuring eFootball™ su mobile e console si è svolta lo scorso dicembre con la partecipazione online di oltre 14 milioni di giocatori da tutto il mondo, in rappresentanza di 16 nazioni per l'edizione mobile e 18 nazioni per l'edizione console. Le finali sono state trasmesse in streaming online in tutto il mondo e il numero massimo di spettatori contemporanei per l'edizione console ha superato i 400.000*1, il numero di spettatori più alto mai raggiunto per un evento eSports organizzato su eFootball™.

Al fine di coinvolgere ulteriormente la community calcistica globale attraverso gli eSports, lunedì 21 luglio si è tenuto l'evento “eFootball World Festival in Tokyo”, che ha celebrato il 30°anniversario della serie eFootball™. Durante l'evento, è stata annunciata l'estensione dell'accordo di partnership tra FIFA e KONAMI per lo sviluppo degli eSports, accordo che include le competizioni FIFAe World Cup™ featuring eFootball™ 2025 e 2026. Quest'anno la FIFAe World Cup 2025™ amplierà il numero di nazioni partecipanti. Inoltre, grazie alla collaborazione con FIFPRO, aumenterà il numero di giocatori disponibili per le competizioni.

FIFAe World Cup 2025™ featuring eFootball™ su mobile e console si svolgerà in Arabia Saudita il prossimo dicembre nell'ambito delle FIFAe Finals 2025. Con l'obiettivo di continuare a rendere gli sport calcistici ancora più accessibili, FIFAe World Cup™ featuring eFootball™ su mobile e console saranno caratterizzate da un periodo di qualificazioni aperte che durerà diversi mesi con attivazioni locali e regionali. Il processo di qualificazione di quest'anno consentirà a un maggior numero di FIFA Member Associations di competere per aggiudicarsi un posto all'evento, costruendo le basi per un ecosistema globale e sostenibile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale eFootball™ e su FIFA.GG. Inoltre, grazie alla collaborazione della FIFPRO, aumenterà il numero di club e giocatori disponibili per la competizione.

Come nel precedente torneo, le rappresentative giapponesi saranno selezionate attraverso il “JFA eJapan National Soccer Team Selection Tournament 2025” organizzato dalla Japan Football Association (JFA). I dettagli del torneo di selezione saranno annunciati sul sito ufficiale della JFA, JFA.jp, non appena disponibili.

Gli orari e le procedure di iscrizione saranno annunciati sul sito ufficiale di eFootball™ e su FIFA.GG non appena finalizzati. È inoltre possibile riguardare la tappa dell'“eFootball World Festival in Tokyo” sul canale YouTube “eFootball™ Channel”.

eFootball™ Series 30th Anniversary Special Event:

Konami Digital Entertainment si impegna a offrire entusiasmanti emozioni a un numero sempre maggiore di fan e alla community calcistica globale grazie alla collaborazione con FIFAe.

Konami Digital Entertainment:Siamo lieti di collaborare con FIFAe anche quest'anno, portando emozioni ed entusiasmo agli appassionati di calcio attraverso le piattaforme digitali. Nel periodo precedente alla FIFAe World Cup 2024™, oltre 14 milioni di giocatori di eFootball™ hanno partecipato online, l'evento finale ha registrato il più alto numero di streaming live nella storia di eFootball™. Ci impegniamo a rendere il torneo di quest'anno ancora più emozionante, ampliandone la portata. Attendiamo con ansia la vostra partecipazione.(Makoto Igarashi, General Manager, eFootball™ Production)

Fédération Internationale de Football Association:Il feedback dei fan dopo l'evento dello scorso anno è stato incredibile e ha confermato la nostra visione di fornire una casa per gli eSport calcistici a una serie di community. Confermare i titoli free-to-play e l'evento per due nuove stagioni è un passo significativo nel nostro percorso, che offre opportunità di accesso a nazioni e giocatori di tutto il mondo. L'estensione della nostra partnership evidenzia le ambizioni condivise da tutte le parti coinvolte e ci permette di sviluppare in modo sostenibile la struttura della competizione per offrire a tifosi e giocatori la migliore esperienza possibile.(Christian Volk, Director of eFootball and Gaming)

International Professional Footballers' Association:Mentre festeggiamo i 60 anni di difesa dei diritti dei giocatori di tutto il mondo, questo rinnovo pluriennale con KONAMI arriva in un momento cruciale della storia della FIFPRO. La duratura collaborazione con KONAMI è stata fondamentale per portare avanti la nostra missione di potenziare e proteggere i giocatori di calcio professionisti in tutto il mondo. KONAMI è un vero pioniere dell'intrattenimento digitale e, mentre ci avviciniamo al miliardo di download di eFootball, è chiaro che la sua visione lungimirante e il suo impegno per l'eccellenza rispecchiano i nostri valori. Con 30 anni di contributi innovativi al gioco del calcio, l'eredità di KONAMI parla da sola. Siamo profondamente onorati di continuare a collaborare con uno dei leader più influenti al mondo nell'innovazione degli sport digitali, per superare insieme i confini, non solo nel mondo videoludico ma anche per far progredire il futuro del calcio professionistico(Andrew Orsatti, Commercial Director)

Argentine Football Association:“FIFAe World Cup™ featuring Football™” dello scorso anno è stata accolta con grande entusiasmo in Argentina, dimostrando che “eFootball™” è ancora una volta un importante strumento di comunicazione per gli appassionati di calcio. Ci adopereremo per sostenere i giocatori di eFootball™ con un impegno ancora maggiore rispetto allo scorso anno, con l'obiettivo di vedere un campione del mondo emergere dall'Argentina!(Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer)

Turkish Football Federation:La Federazione calcistica turca riconosce la crescente importanza di eFootball™ come parte essenziale del panorama calcistico moderno. La tecnologia continua a plasmare il modo in cui i tifosi e i giocatori si impegnano nello sport, vediamo FIFAe come una piattaforma lungimirante che dà fiducia alla prossima generazione di atleti. La Turchia ha una forte tradizione di giovani appassionati e di talento, e siamo orgogliosi di sostenere i giocatori eSports che rappresentano il nostro Paese con orgoglio e determinazione. Il loro percorso riflette non solo il talento individuale, ma anche lo spirito collettivo e la resilienza del calcio turco. FIFAe è più di una competizione: è una celebrazione globale di innovazione, inclusione e collaborazione internazionale. Siamo ansiosi di vedere come questa piattaforma continuerà a evolversi e a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.(Sema Tugçe Dikici, Marketing Director)

Japan Football Association (JFA):Congratulazioni per il 30°anniversario della serie “eFootball™”, iniziata con “Winning Eleven”. Ho debuttato nella J.League nel 1995, l'anno in cui è uscito il primo titolo della serie, “J.League Jikkyou Winning Eleven”. Purtroppo, essendo un giocatore esordiente, non ho partecipato al primo titolo, ma sono stato inserito in “Winning Eleven '97” e ricordo di essere stato felice quando molte persone mi hanno detto: “Sto usando Miyamoto in Winning Eleven”. Credo che questo titolo abbia trasmesso il fascino del calcio non solo in Giappone, ma in tutto il mondo, e rispetto profondamente la sua continua evoluzione e la sua duratura popolarità tra i fan anche 30 anni dopo la sua uscita. Sono inoltre entusiasta del fatto che la nazionale giapponese parteciperà ancora una volta alla “FIFAe World Cup 2025™”. Questo torneo è l'apice del mondo eFootball™ e un palcoscenico speciale dove tutti i giocatori dovrebbero perseguire con i propri sogni e la propria passione. I giocatori si allenano diligentemente ogni giorno e si preparano ad affrontare con fiducia le squadre più forti del mondo. La JFA sosterrà la nazionale eJapan affinché possa mostrare appieno le proprie capacità in questo torneo e ritagliarsi un nuovo posto nella scena mondiale. Chiediamo gentilmente il vostro continuo e caloroso sostegno affinché i giocatori possano affrontare la competizione con orgoglio.(Tsuneyasu Miyamoto, President)

Malaysian Football Association:Mentre eFootball™ festeggia il 30°anniversario, ci uniamo a KONAMI e FIFAe per celebrare un'eredità che ha trasformato il panorama globale del calcio e degli eSports. In Malesia, eFootball™ è diventato un ponte importante tra il gioco e la community di appassionati di calcio, soprattutto tra i giovani. Il proseguimento della FIFAe World Cup™ featuring l'eFootball™ rappresenta un'opportunità entusiasmante, che ispira la prossima generazione di calciatori digitali a sognare oltre i confini. La Football Association of Malaysia (FAM) è orgogliosa di sostenere questa iniziativa e si impegna a coltivare i talenti che rappresenteranno la nostra nazione con passione. Ringraziamo KONAMI e FIFA per il loro incrollabile impegno verso l'innovazione e ci auguriamo di assistere al potere unificante del calcio attraverso questa piattaforma globale.(Datuk Mohd Joehari Bin Mohd Ayub, President)