Il leggendario sparatutto R-Type 2 sta tornando per farci rivivere una nuova esperienza senza precedenti! Essendo l'ultimo titolo di una serie rinomata per la grafica e l'azione frenetica, R-Type Final intensifica tutte queste caratteristiche promettendo un debutto esplosivo sulle tutte le piattaforme attuali.

I giocatori attempati e quelli nuovi possono modellare la loro esperienza di gioco a loro piacimento; infatti, il sistema di difficoltà è basato sulle prestazioni. Ci saranno livelli nuovi e classici, mentre i nemici si evolvono per dare filo da torcere ai giocatori. R-Type 2 risulta migliorato ed evoluto.

Il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni si adatta all'esperienza individuale di ogni giocatore, rendendo il titolo accessibile a tutti i gamers. Quando si finisce di decimare le orde aliene si potrà controllare la classifica mondiale per vedere i piazzamenti e confrontarsi con gli altri piloti!

Equipaggiamento si potrà personalizzare; ogni elemento della tua nave, inclusi colori, tipi di armi e decalcomanie. Inoltre, si potranno scegliere tra dozzine di navi apparse nei capitolo precedenti.

R-Type Final 2 uscirà in Occidente il 30 aprile 2021 per PC Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S.

