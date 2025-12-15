KIOXIA SSD EXCERIA G3

KIOXIA espande la linea EXCERIA con la nuova serie SSD EXCERIA G3

KIOXIA Europe GmbH ha annunciato oggi il prossimo lancio della serie EXCERIA G3 SSD, una nuova aggiunta orientata al valore che arricchisce il portafoglio SSD per consumatori del’azienda, rendendo la velocità all’avanguardia del PCIe 5.0 accessibile a un pubblico più ampio.

Sfruttando l’ultima generazione 8 della memoria flash BiCS FLASH™ QLC di KIOXIA, la serie EXCERIA G3 è progettata per offrire un notevole salto generazionale in termini di prestazioni. Con impressionanti velocità di lettura sequenziale fino a 10.000 MB/s[1] e velocità di scrittura fino a 9.600 MB/s[1], gli utenti possono sperimentare tempi di caricamento drasticamente ridotti, trasferimenti di file quasi istantanei e una maggiore reattività nelle applicazioni più impegnative e nei flussi di lavoro di content creation.

Disponibili in capacità fino a 2 TB nel formato M.2 2280, gli SSD EXCERIA G3 rappresentano il nuovo punto di riferimento per i PC builder e per chi desidera aggiornare il proprio sistema, offrendo prestazioni moderne senza un prezzo premium. Combinando l'interfaccia avanzata PCIe 5.0 (Gen5x4) con l'efficienza dei costi della memoria BiCS FLASH generazione 8 QLC NAND, KIOXIA offre un valore eccezionale e una soluzione di archiviazione pronta per il futuro.

“La serie EXCERIA G3 è una testimonianza del nostro impegno verso innovazione e accessibilità”, ha dichiarato Paul Rowan, Vicepresidente e Chief Marketing Officer di KIOXIA Europe. “Stiamo sfruttando la nostra leadership nella tecnologia flash per abbattere la barriera dei costi legata al PCIe 5.0. La EXCERIA G3 offre agli utenti mainstream un percorso di aggiornamento convincente e ad alta velocità da unità SATA, PCIe 3.0 e persino da modelli entry-level PCIe 4.0.”

La nuova serie di SSD EXCERIA G3 si integra nella gamma dedicata ai consumatori di KIOXIA, posizionandosi strategicamente tra la entry-level EXCERIA BASIC (PCIe 4.0) e la serie ad alte prestazioni EXCERIA PLUS G4 (PCIe 5.0). È la scelta ideale per gli utenti che desiderano sfruttare la larghezza di banda della più recente piattaforma PCIe 5.0 per gaming, produttività e flussi di lavoro creativi, mantenendo allo stesso tempo un budget contenuto.

La prossima generazione della memoria KIOXIA BiCS FLASH™ generazione 8 QLC 3D introduce innovazioni di architettura progettate per soddisfare le esigenze delle applicazioni data-centric, come smartphone avanzati, PC, SSD e data center. Quando prestazioni, alta densità e convenienza sono requisiti fondamentali, la memoria KIOXIA BiCS FLASH™ 3D offre risultati eccellenti.

La serie di SSD EXCERIA G3 è prevista per il quarto trimestre 2025.