Kioxia SSD Exceria Plus G3 Recensione

Un SSD NVMe performante a prezzo accessibile

Oggi vi voglio parlare di un SSD poco conoscito nel notro paese, si tratta del Kioxia Exceria Plus G3. Questo device è un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) che si posiziona come un'opzione interessante per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Offre prestazioni elevate, un'ampia capacità di storage e una garanzia di 5 anni, il tutto a un prezzo competitivo. Dopo aver provato e testato questo SSD Exceria Plus G3, ecco la recensione.Per chi non conoscesse Kioxia, precedentemente conosciuta come Toshiba Memory Corporation, è un'azienda giapponese leader nella produzione di memorie flash. Fondata nel 2018 dalle ceneri di Toshiba Corporation, Kioxia vanta una lunga esperienza nello sviluppo e nella produzione di memorie NAND, con oltre 40 anni di storia nel settore. Kioxia è un fornitore leader di memorie flash per i principali OEM (Original Equipment Manufacturer) del mondo, tra cui Apple, Samsung, HP, Dell e Lenovo. L'azienda è impegnata a fornire prodotti di memoria flash innovativi e di alta qualità che soddisfino le esigenze in evoluzione dei consumatori e delle aziende. L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti di memoria flash, tra cui:

SSD

Memorie Flash NAND

Unità USB

Schede di memoria

Prestazioni e capacità

L'Exceria Plus G3 utilizza l'interfaccia PCIe 4.0 x4 e il Controller Phison E21T, raggiungendo velocità di lettura e di scrittura sequenziale massima fino a 5.000 MB/s - 3.900 MB/s. La velocità di lettura/scrittura casuale massima arriva fino a 680.000/620.000 IOPS. Queste prestazioni lo rendono adatto a diverse attività, tra cui l'avvio rapido del sistema, il caricamento di giochi e applicazioni e il trasferimento di file di grandi dimensioni. Nei test, l'Exceria Plus G3 ha dimostrato di mantenere prestazioni stabili anche in condizioni di carico prolungato, senza cali significativi di velocità. Le temperature di esercizio, pur non bassissime, rimangono sotto controllo nonostante l'assenza di componenti attivi di raffreddamento. L'Exceria Plus G3 è disponibile in diverse capacità, da 250 GB a 2 TB, offrendo una scelta flessibile per diverse esigenze di storage. La capienza da 2 TB (quella provata) è ottima per chi necessita di ampio spazio per archiviare file di grandi dimensioni, come video, giochi e grossi software.

SSD Exceria Plus G3: un'analisi approfondita

Il cervello degli SSD Exceria Plus G3 è il microcontrollore, un modello a quattro canali che, pur non avendo una memoria cache DRAM dedicata, sfrutta la tecnologia(Host Memory Buffer). Questo significa che l'SSD può utilizzare la memoria RAM del sistema per alcune operazioni, come la memorizzazione di una parte della tabella LBA, migliorando le prestazioni senza la necessità di una memoriaintegrata. La memoria flash impiegata è di tipoTLC (Triple Level Cell) a 112 strati, conosciuta anche comeQuesta tecnologia offre un'elevata resistenza all'usura, con un TBW (Total Bytes Written) pari a 1200 TB, un valore da non superare durante i cinque anni di garanzia offerti dal produttore. In parole semplici, l'utilizza un processore intelligente che ottimizza l'utilizzo della memoria del sistema per offrire prestazioni elevate e una lunga durata, il tutto coperto da una garanzia generosa.

Affidabilità e software

√® un'azienda con una lunga esperienza nella produzione di memorie, e l'Exceria Plus G3 non fa eccezione. L'SSD vanta una garanzia di 5 anni, che testimonia la sua affidabilit√† e resistenza nel tempo. In dotazione con l'viene fornito (scaricabile dal sito) il software Kioxia SSD Utility, che permette di monitorare lo stato di salute dell'SSD, aggiornare il firmware e ottimizzare le prestazioni. Il software √® semplice da utilizzare e offre una serie di informazioni utili sullo stato dell'unit√†, temperature, ecc.si adatta a tutti gli usi ma strizza l'occhio ai giocatori grazie ai suoi tempi di caricamento rapidi. Infatti, grazie all'interfacciae alle elevate velocit√† di lettura/scrittura, i giochi verranno caricati, riducendo i tempi di attesa nel gioco. Ci√≤ pu√≤ migliorare in modo significativo l'esperienza di gioco complessiva riducendo la frustrazione e permettendo di entrare in azione pi√Ļ velocemente. Anche la reattivit√† sar√† migliorata. La velocit√† dell'pu√≤ ridurre al minimo gli scatti e i ritardi durante il, garantendo un'esperienza pi√Ļ fluida e reattiva. Ci√≤ √® particolarmente importante per i giochi frenetici in cui le reazioni rapide sono essenziali. Con capacit√† fino a, si pu√≤ archiviare un'ampia libreria di giochi senza preoccuparsi di rimanere senza spazio. Questo √® importante per i giochi moderni che possono arrivare a occupare centinaia di GB.

Compatibilità e prezzo

L'è compatibile con i moderni sistemi desktop e laptop che dispongono di uno slot M.2 NVMe. Tuttavia, è importante verificare lacon la propria scheda madre prima dell'acquisto. Kioxia Exceria Plus G3 vanta un prezzo competitivo, soprattutto considerando le prestazioni e la capacità di storage offerte. Rappresenta un'ottima scelta per chi cerca unperformante e affidabile senza spendere troppo.

Conclusioni

Nel complesso, il Kioxia Exceria Plus G3 si rivela un SSD NVMe eccellente per chi cerca un buon prodotto con una rapporto qualità-prezzo alto. Offre prestazioni elevate, un'ampia capacità di storage, un'affidabilità garantita e un software, anche se un pò scarno, utile. Se siete alla ricerca di un nuovo SSD da 2 Tera per il vostro computer, l'Exceria Plus G3 è sicuramente un'opzione da prendere in considerazione. Prodotto straconsigliato!

Voto 9/10

Prestazioni elevate

Ampia capacità di storage

Affidabilità garantita

Software utile

Prezzo competitivo