Nuove immagini del caso Epstein con Trump, Clinton, Bannon e Gates diffuse dalla Camera

I Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso nuove immagini trovate nella proprietà di Jeffrey Epstein, in cui il finanziere condannato per pedofilia appare insieme a figure di primo piano come Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon e Bill Gates. Si tratta di 19 foto che, pur non mostrando comportamenti illegali né la presenza di minorenni, evidenziano l’ampia rete di relazioni costruita negli anni da Epstein.

Tra gli scatti, riportati dalla Cnn, compaiono una ciotola di preservativi “goliardici” con il volto di Trump e un’immagine dell’allora futuro presidente circondato da sei giovani donne. I Democratici sottolineano che il materiale consegnato dagli avvocati dell’eredità di Epstein supera le 95.000 immagini, elemento che a loro avviso apre nuove piste investigative e permette di approfondire i rapporti tra il finanziere e “alcuni degli uomini più potenti del mondo”.

Richieste di trasparenza e accuse incrociate

Il deputato Robert Garcia ha parlato di un possibile “insabbiamento” da parte della Casa Bianca e ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblica tutta la documentazione in loro possesso. I Repubblicani hanno replicato definendo l’iniziativa un tentativo di “creare una narrazione falsa contro Trump”, sostenendo che gli atti non mostrerebbero alcun comportamento illecito da parte dell’ex presidente.

Le posizioni dei protagonisti citati

Molti dei personaggi coinvolti hanno negato qualsiasi legame improprio. Bill Clinton non è mai stato accusato di reati e afferma di aver interrotto ogni rapporto con Epstein prima del suo arresto nel 2019. Bill Gates ha definito un “grave errore” averlo incontrato. Anche Donald Trump, che in passato frequentava gli stessi ambienti di Manhattan e Palm Beach, respinge ogni accusa parlando di “montatura”.