Due avventure di Tomb Raider ai The Game Awards

L’eroina leggendaria Lara Croft torna in Tomb Raider: Catalyst, il nuovissimo capitolo principale della serie Tomb Raider, e in Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una rivisitazione del suo iconico debutto: entrambi i giochi in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Ai The Game Awards, Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno entusiasmato il pubblico rivelando non uno, ma due nuovi e avvincenti capitoli dell’amata serie Tomb Raider. Gli spettatori hanno potuto vedere per la prima volta Tomb Raider: Catalyst, l’attesissimo e ambizioso nuovo capitolo della saga di Lara Croft attualmente in sviluppo, e sono stati inoltre sorpresi dall’annuncio di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una versione completamente reimmaginata della sua iconica avventura d’esordio.

Entrambi i trailer sono disponibili qui.

https://www.youtube.com/watch?v=N2yLZQFPSLo

https://www.youtube.com/watch?v=n6JxVxSHjqE

Tomb Raider: Catalyst, in sviluppo presso Crystal Dynamics fin da quando la partnership con Amazon Game Studios è stata annunciata nel 2022, segna una direzione audace per la serie: Lara Croft intraprende una nuova avventura nel Nord dell’India. Il gioco è ambientato in seguito a un cataclisma mitico che ha liberato antichi segreti e risvegliato le misteriose forze che li proteggono. Quando i più famigerati cacciatori di tesori del mondo convergono sulla regione, Lara si lancia in una corsa contro il tempo per scoprire la verità sepolta sotto un territorio sconvolto e impedire che venga sfruttata da chi brama quel potere. Mentre il mondo antico collide con il presente, Lara dovrà decidere di chi fidarsi, tra rivali e alleati, per prevenire una nuova catastrofe e proteggere un segreto capace di cambiare il futuro.

Grazie all’Unreal Engine 5, Tomb Raider: Catalyst offre il più vasto mondo di gioco mai visto nella serie, dove Lara esplorerà paesaggi ricchi di misteri, si avventurerà in tombe perdute colme di enigmi complessi e risolverà antichi misteri utilizzando la sua intelligenza straordinaria e i suoi dispositivi tecnologici completamente personalizzabili. Perfetto sia per i fan di lunga data sia per i nuovi arrivati, il gioco propone una storia esaltante di fiducia e tradimento che metterà Lara Croft alla prova come mai prima d’ora.Tomb Raider: Catalyst è previsto per il 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

In un annuncio a sorpresa, Amazon Game Studios, Crystal Dynamics e Flying Wild Hog hanno presentato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una rivisitazione moderna del rivoluzionario debutto di Lara Croft del 1996. Sviluppato in collaborazione tra Crystal Dynamics e Flying Wild Hog, il gioco propone visuali straordinarie grazie all’Unreal Engine 5, un design moderno e nuove sorprese che omaggiano lo spirito e l’atmosfera del titolo originale. Nei panni di Lara Croft, i giocatori metteranno alla prova ingegno e atletismo esplorando luoghi esotici perduti nel tempo, attraversando paesaggi insidiosi, risolvendo trappole mortali e affrontando predatori letali nella loro ricerca dei frammenti dello Scion, un artefatto dal potere incommensurabile.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis stabilisce un nuovo standard nella reinterpretazione di un classico, bilanciando in modo magistrale innovazione ed eredità videoludica. Il gioco cattura il senso di meraviglia ed eccitazione che ha definito un genere, dando allo stesso tempo nuova linfa al desiderio di scoperta grazie a una narrazione ampliata. Il titolo arriverà nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Sia Tomb Raider: Catalyst sia Tomb Raider: Legacy of Atlantis vedranno come Lara Croft l’acclamata attrice Alix Wilton Regan. Nota per i suoi ruoli in Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 e Mass Effect 3, l’interpretazione dinamica di Wilton Regan dona nuova energia e profondità all’eroina più iconica dei videogiochi, segnando l’inizio di una nuova era per il franchise di Tomb Raider.

“Tomb Raider è una delle serie più amate e longeve del mondo videoludico, e siamo entusiasti di collaborare con Crystal Dynamics per portare ai giocatori di tutto il mondo due avventure distinte di Lara Croft,” ha dichiarato Christoph Hartmann, VP di Amazon Game Studios. “Questo nuovo capitolo innovativo con Tomb Raider: Catalyst, insieme alla rivisitazione attenta delle origini della serie con Tomb Raider: Legacy of Atlantis, rappresentano perfettamente il nostro impegno nel supportare sviluppatori con visioni creative audaci. Il nostro obiettivo è offrire esperienze ricche e guidate dalla narrativa, in grado di risuonare sia con i fan di lunga data sia con i nuovi giocatori, rafforzando la nostra dedizione a esperienze di gioco di alta qualità.”

“La nostra collaborazione con Amazon Game Studios è stata davvero trasformativa per questi progetti ambiziosi,” ha affermato Scot Amos, Head of Studio presso Crystal Dynamics. “La partnership con Amazon ci ha fornito risorse, competenze e libertà creativa per realizzare la nostra visione per entrambi i giochi senza compromessi. Con Tomb Raider: Catalyst stiamo creando la nostra avventura di Tomb Raider più vasta e innovativa di sempre, mentre Tomb Raider: Legacy of Atlantis ci permette di tornare alle origini con uno sguardo moderno. Questa collaborazione ci ha permesso di creare esperienze che onorano l’eredità di Lara, spingendo al contempo i confini di ciò che è possibile per il franchise.”

“La nostra partnership con Crystal Dynamics e Amazon Game Studios rappresenta una delle imprese creative più importanti della nostra storia,” ha dichiarato Michal Szustak, CEO di Flying Wild Hog. “Portare la nostra passione e competenza in un’IP così iconica è sia un onore sia una grande emozione creativa. Realizzare una reinterpretazione moderna dell’avventura originale di Lara è una responsabilità che affrontiamo con passione e assoluta dedizione. Con Tomb Raider: Legacy of Atlantis stiamo ampliando l’universo restando fedeli a ciò che i fan hanno sempre amato. Non vediamo l’ora che i giocatori di tutto il mondo possano vivere il risultato del nostro impegno.”