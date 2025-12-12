DOMINA I CIELI IN ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE IL LEGGENDARIO SHOOTER AEREO DI BANDAI NAMCO SI PREPARA A TORNARE!

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, con un trailer che mostra il gameplay.

Sviluppato da Bandai Namco Aces Inc., il primo capitolo principale di ACE COMBAT dopo sette anni è pronto a portare il franchise a nuovi livelli, sfruttando la potenza di Unreal Engine 5 e la tecnologia proprietaria per creare un’esperienza aerea visivamente mozzafiato e ultra-realistica. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE presenterà una modalità Campagna profonda e coinvolgente che mette i giocatori nei panni di un pilota d'élite in un’emozionante storia di identità e dovere, lottando per la sopravvivenza della loro terra natale. Con maggiori dettagli che verranno svelati più avanti, il titolo offrirà anche modalità multiplayer che spingeranno i giocatori in indimenticabili duelli aerei contro amici e nemici. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE è previsto per il 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC.

Guarda il trailer italiano di annuncio:

https://youtu.be/QmFTos67-jk

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE continua l'eredità di ACE COMBAT, un franchise che si è sempre spinto oltre i limiti della grafica dei videogiochi e distinto per il gameplay arcade ricco d'azione. L'ultimo capitolo supererà ancora una volta i limiti: la presentazione mostra infatti un assaggio di cosa il realismo alimentato dalle console di nuova generazione può aggiungere all'esperienza. I giocatori piloteranno diversi reali jet da combattimento provenienti da tutto il mondo in un gioco caratterizzato da dettagli ed effetti visivi straordinari, con distese di nuvole realistiche e terreni e paesaggi accuratamente ricreati, e avranno anche la sfida aggiuntiva di volare con il maltempo. I giocatori vivranno anche scene cinematografiche emozionanti, con la possibilità di viverle in prima persona, aggiungendo ancora più immersione alla storia.

Il trailer di annuncio offre il primo assaggio della profonda Modalità Campagna del gioco, in cui i giocatori assumono il ruolo di un pilota d'élite in Strangereal, un mondo in guerra, radicato interamente in un universo fittizio ma in cui il peso delle decisioni, la pressione del comando e i legami forgiati in battaglia sembreranno fin troppo reali. Con la loro nazione, la Federazione dell’Usea Centrale (FCU), occupata e la sua marina distrutta, i giocatori entrano in cabina come le "Ali di Theve" – un asso leggendario, un nome legato a Theve, la capitale della FCU e simbolo di speranza per ogni cittadino della loro terra natale. Affiancato da tre nuovi piloti da caccia, il loro è un difficile volo contro la Repubblica di Sotoa per riconquistare la loro patria perduta ed eliminare la minaccia al loro popolo, in nome della loro capitale e di ogni cittadino della FCU.

Bandai Namco svelerà molti dettagli da ora al lancio di ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, incluse modalità multiplayer e altre funzionalità che promettono di rendere questo un sequel indimenticabile della leggendaria saga e un titolo imperdibile per gli appassionati di giochi d'azione.