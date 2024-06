ACE COMBAT 7: gameplay trailer per Nintendo Switch

Piloti, prendete familiarità con le diverse feature diACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Edition per Nintendo Switch in questo nuovo gameplay trailer.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Editionè un gioco di combattimento aereo che mostra paesaggi perfettamente riprodotti e un cielo realistico che include anche i cambiamenti metereologici.

I giocatori diventeranno un pilota, dal nome in codice “Trigger”, e si impegneranno in spettacolari combattimenti aerei.

In seguito ai briefing delle missioni e completando differenti obbiettivi, i piloti potranno progredire attraverso la storia. Prepara il tuo velivolo per ogni missione, scegliendo il giusto modello e armamento per ottenere il successo.

Per il trailer:

https://youtu.be/poGZzj0e6XE

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Edition

sarà disponibile l’11 luglio per Nintendo Switch ed è già uscito per PlayStation 4, Xbox One e PC.