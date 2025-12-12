Contenuto gratuito disponibile per Borderlands 4 – Bloomreaper l’Invincibile

2K e Gearbox Software hanno pubblicato oggi il primo boss fight per raid gratuito per Borderlands 4, Bloomreaper l’Invincibile, mettendo alla prova l’abilità e le build dei giocatori in una nuovissima arena, disponibile per tutti i giocatori di Borderlands 4.

I giocatori che hanno completato la campagna principale di Borderlands 4 possono accedere ora ad una nuova missione, disponibile dall’hub presente in ogni zona principale. Bloomreaper l’Invincibile è il contenuto più difficile pubblicato finora, pensato per i giocatori dell’endgame. Sebbene non ci sia un livello minimo richiesto, è necessario aver completato la campagna: l’incontro è progettato per mettere alla prova i Cacciacripta al livello massimo e ricompensare la loro maestria.

Bloomreaper l’Invincibile è un dio marcescente e parassitico. Sussurra attraverso le sue spore, attirando gli abitanti della superficie nell’abisso, dove i loro cadaveri nutrono le sue radici. I giocatori dovranno scendere nella voragine ed eliminare Bloomreaper prima che la corruzione si diffonda su Kairos. Dopo un avvicinamento insidioso, i giocatori raggiungeranno un altopiano all’aperto circondato da un immenso cratere. Dalle profondità avvolte nella nebbia emergono gigantesche colonne di pietra, sormontate da ciuffi d’erba. Queste piattaforme naturali compongono un percorso verticale di morte. Per sopravvivere saranno necessari agilità, slancio e padronanza dell’uso del movimento aereo: i giocatori dovranno lanciarsi da una piattaforma all’altra, planare sopra voragini e schivare le minacce in arrivo.

Nove nuovi e potenti Leggendari — cinque nuovi pezzi di equipaggiamento e quattro nuove Mod di Classe — rappresentano ricompense irresistibili per chi riuscirà a sconfiggere questo mostruoso nemico. Tuttavia, gran parte del nuovo bottino verrà rilasciato solo se i giocatori sconfiggeranno il boss abbastanza rapidamente in Modalità Cacciacripta Superiore con l’impostazione di difficoltà potenziata (maggiori dettagli sono disponibili nella guida all’endgame di Borderlands 4). Come parte dell’aggiornamento che introduce Bloomreaper, il limite della Modalità Cacciacripta Superiore verrà aumentato di un ulteriore livello.

L’aggiornamento dedicato a Bloomreaper è solo uno dei molti contenuti previsti nella nostra Roadmap post-lancio. Incluso nella patch del Giorno 90, questo aggiornamento porta anche miglioramenti alla qualità della vita, correzioni di bug e nuove funzionalità in Borderlands 4, tra cui la nuova e impegnativa True Mode, che adatta la difficoltà come se si giocasse in quattro, indipendentemente dalle dimensioni effettive del gruppo – rendendo gli avversari più resistenti, più numerosi e aggiungendo un maggior numero di Badass elite.