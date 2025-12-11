NUOVA ESPANSIONE PER L'APP GCC POKÉMON POCKET: FIAMME CREMISI
The Pokémon Company International ha annunciato oggi che il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket vedrà presto l'arrivo delle nuove buste di espansione a tema Fiamme Cremisi, disponibili a partire dal 17 dicembre 2025.
Questo aggiornamento arriva dopo l'annuncio, avvenuto a inizio mese durante gli App Store Awards 2025 di Apple, che il GCC Pokémon Pocket ha vinto il premio "iPhone Game of the Year" (gioco iPhone dell'anno) per aver fatto divertire i fan di tutto il mondo reinventando il modo di collezionare carte.Nuova busta di espansione a tema Fiamme CremisiL'arrivo dell'espansione Fiamme Cremisi segna il debutto nel GCC Pokémon Pocket di amatissimi Pokémon megaevoluti come Mega Charizard Y, Mega Venusaur e Mega Blastoise in qualità di Pokémon-ex Megaevoluzione.
Leggi anche ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON MEGAEVOLUZIONE - ASCESA EROICA
Oltre a nuovi Pokémon, ad attendere i giocatori ci saranno tantissime carte inedite tutte da collezionare con illustrazioni a tema laboratorio scientifico. Le carte sono ottenibili aprendo buste o tramite la funzione pesca misteriosa nell'app.