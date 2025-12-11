Poster originale di Star Wars del 1977 venduto all'asta per 3,8 milioni di dollari

Un raro cimelio dell’universo di Star Wars ha raggiunto una cifra senza precedenti. Il dipinto realizzato dall’illustratore Tom Jung per il poster originale di Guerre Stellari del 1977 è stato venduto per 3,8 milioni di dollari durante l’asta dedicata ai memorabilia hollywoodiani organizzata da Heritage Auctions a Dallas, in Texas. L’importo segna il nuovo record assoluto per un oggetto legato al franchise creato da George Lucas.

L’opera era appartenuta fin dalla sua realizzazione al produttore del film Gary Kurtz ed è stata messa in vendita dalla sua famiglia. Si tratta dell’immagine che accompagnò l’uscita del primo capitolo della saga, rappresentando la campagna visiva con cui il pubblico venne introdotto a un universo destinato a diventare un fenomeno globale.

Un simbolo visivo che ha segnato la storia del cinema

Il dipinto debuttò sui quotidiani statunitensi il 13 maggio 1977, due settimane prima dell’arrivo del film nelle sale. Da quel momento divenne il punto di riferimento della comunicazione ufficiale: fu impiegato nel programma del film, sui cartelloni pubblicitari, sulle riviste e negli inserti dei giornali. Dopo il successo al box office, l’opera trovò posto nell’ufficio di Kurtz a San Rafael, in California, e successivamente nella sua abitazione, rimanendo sempre nella collezione del produttore.

«Questo non è solo un traguardo per Star Wars, ma un momento storico per l’intero settore dei collezionabili e dell’arte pop», ha dichiarato Charles Epting, direttore della divisione pop culture e historical consignments di Heritage Auctions. «Questo dipinto ha definito il linguaggio visivo di uno dei film più amati di tutti i tempi, e il suo impatto continua a essere percepito ai massimi livelli del collezionismo».

La cifra raggiunta supera altri recenti record del franchise: 3,6 milioni di dollari per una spada laser di Darth Vader venduta da Propstore lo scorso settembre, e 3,13 milioni di dollari per un modellino di X-Wing “Red Leader” aggiudicato da Heritage Auctions nel 2023. Finora, il primato nel settore dell’arte dei poster cinematografici era di 687.500 dollari, ottenuto con la vendita dell’illustrazione di “Apocalypse Now” realizzata da Bob Peak.