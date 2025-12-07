Orologio unico di Francis Ford Coppola venduto all'asta per 10,8 milioni di dollari

L’orologio personalizzato di Francis Ford Coppola ha raggiunto un risultato straordinario all’asta Phillips di New York, dove è stato aggiudicato per 10,8 milioni di dollari dopo undici minuti di intense offerte. Il segnatempo, un rarissimo F.P. Journe FFC Prototype ideato insieme al regista statunitense, è stato acquistato da un offerente anonimo.

La cifra segna un nuovo traguardo per il mercato americano: si tratta infatti del più alto prezzo realizzato da un orologio negli Stati Uniti dai tempi del celebre Rolex “Paul Newman” Daytona appartenuto all’attore Paul Newman, battuto nel 2017 per 17,8 milioni di dollari. Paul Boutros, vicepresidente e responsabile del dipartimento orologi per le Americhe di Phillips, ha definito l’esito “storico”, sottolineando l’importanza della collaborazione tra due figure di spicco dell’orologeria e del cinema.

Il prototipo, valutato inizialmente almeno un milione di dollari, era stato indossato da Coppola alla prima di “Megalopolis” durante il Festival di Cannes nel maggio 2024. Considerato uno dei pezzi più preziosi della sua collezione, l’orologio rappresenta anche un simbolo della fase complessa che il regista sta attraversando.

L’86enne autore de “Il Padrino” e “Apocalypse Now” affronta infatti un momento finanziario difficile dopo il flop commerciale di “Megalopolis”, costato 120 milioni di dollari e finanziato interamente con fondi personali. Il film ha incassato solo 14,4 milioni di dollari al botteghino internazionale, lasciando il regista in una situazione economica critica, come lui stesso aveva rivelato al podcast “Tetragrammaton”.

Negli ultimi mesi Coppola ha iniziato a vendere alcuni dei suoi beni, tra cui un’isola in Belize ceduta per 1,8 milioni di dollari. La vendita dell’orologio record appare quindi come un ulteriore tentativo di riequilibrare le proprie finanze.