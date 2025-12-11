Video Benigni al Tg1, emozione e gaffe in diretta: Ringrazio Papa Francesco

Ospite del Tg1 per presentare il monologo dedicato a San Pietro, Roberto Benigni ha vissuto un momento atteso da una vita: sedersi sullo storico sgabello della testata e diventare, per qualche istante, il “dicitore del Tg1”. L’attore, premio Oscar, ha chiesto alla conduttrice Emma D’Aquino di potersi accomodare al suo posto, raccontando che condurre il telegiornale di Rai1 era un sogno coltivato fin da bambino.

Il sogno realizzato nello studio del Tg1

Accolta la richiesta, Benigni si è seduto davanti alle telecamere e ha improvvisato un breve saluto come se fosse davvero alla guida dell’edizione. L'emozione, però, gli ha giocato un piccolo scherzo proprio mentre pronunciava il suo intervento.

Leggi anche Roberto Benigni al volante senza cintura e al telefono: il video diventa virale

Nel flusso dell’entusiasmo, l’attore si è lasciato scappare una simpatica gaffe, citando il Pontefice in un contesto inconsueto: “Questa sera ci sarà lo spettacolo di Benigni che a me piace molto, voglio bene da morire a tutti gli italiani, ringrazio Papa Francesco, la direzione e la signora D’Aquino che stimo tanto”. Una frase pronunciata con spontaneità, ma che ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

La gaffe che conquista i social

Il momento è stato ripreso e condiviso sui social in pochi minuti, diventando virale. La naturalezza di Benigni, unita alla sua nota verve comica, ha trasformato l’incidente in una scena che ha divertito gli spettatori e alimentato la curiosità attorno al suo nuovo monologo, “Pietro - Un uomo nel vento”.