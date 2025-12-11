Dazn introduce il nuovo Pass Giornata per seguire tutta la Serie A

Dazn amplia la propria offerta dedicata alla Serie A con il lancio del nuovo Pass Giornata, una formula pensata per permettere agli appassionati di scegliere liberamente quale turno di campionato seguire, aggiungendo flessibilità all’esperienza di visione.

Come funziona il nuovo Pass Giornata

Il Pass Giornata è disponibile in modalità pay-per-view ed è acquistabile dagli utenti che possiedono un abbonamento attivo Goal o MyClub Pass. La nuova opzione consente di seguire l’intero turno di Serie A Enilive, comprendendo tutti i match in calendario, i pre e post-partita, le Zone Goal e gli approfondimenti proposti in diretta da Dazn.

Il prezzo del Pass Giornata è fissato a 19,99 euro per singola giornata, offrendo un accesso completo e immediato a tutte le partite del turno.

Una proposta pensata per tifosi con esigenze diverse

“Con il nuovo Dazn Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione”, spiega Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia. L’offerta nasce dalla volontà di andare incontro a chi segue ogni partita del campionato e a chi preferisce concentrarsi sulla propria squadra, ma che non vuole perdere le giornate ricche di grandi sfide.

Secondo Azzi, il Pass Giornata risponde proprio a queste abitudini diverse, permettendo a tutti di ampliare la propria esperienza calcistica su Dazn in modo semplice, immediato e adattabile alle proprie preferenze.