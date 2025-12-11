AMD FSR “Redstone” ora disponibile
L’attesa è finita! AMD ha presentato il set completo di funzionalità FSR “Redstone”, dopo il lancio iniziale della tecnologia Ray Regeneration avvenuto lo scorso novembre in Call of Duty: Black Ops 7.
FSR “Redstone” rappresenta un’importante evoluzione della tecnologia AMD, introducendo l’upscaling basato su apprendimento automatico e frame generation.
Queste funzionalità sono ora accessibili attraverso l’aggiornamento del driver AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1, disponibile da oggi.
Le caratteristiche principali di AMD FSR “Redstone” includono:
- FSR Ray Regeneration: utilizza una rete neurale per ottimizzare i riflessi e le ombre ray-traced rumorosi prima dell’upscaling e dell’interpolazione. Attualmente supportata in Call of Duty: Black Ops 7, con ulteriori titoli in arrivo.
- FSR Radiance Caching: anticipa il comportamento della luce per accelerare le prestazioni del ray tracing preservando la fedeltà visiva. Attualmente disponibile per gli sviluppatori su GPUOpen, con integrazione nei giochi prevista per il 2026.
- FSR Upscaling e Frame Generation: forte del successo ottenuto con FSR 3.1, la soluzione continua a sfruttare l’innovativo machine learning per assicurare una qualità dell’immagine eccellente sulle GPU AMD Radeon RX serie 9000.
Per saperne di più, guarda il video annuncio di Jack Huynh su X!
- https://x.com/jackhuynh/status/1998753931007242702