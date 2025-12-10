Latitante nascosto nel presepe scoperto dal sindaco di Galatone

Il sindaco di Galatone, in provincia di Lecce, Flavio Filoni, durante una visita alla grotta della Natività allestita in piazza Crocifisso, ha individuato una presenza anomala tra le statue in terracotta. Un uomo in carne e ossa si era mimetizzato tra le figure del presepe, assumendo la posa di una statua per sfuggire ai controlli.

Il sospetto immobile tra le statue del presepe

L’uomo, un 38enne originario del Ghana, risultava ricercato e latitante. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, il soggetto si sarebbe nascosto nella grotta per evitare di essere individuato. Filoni ha raccontato l’episodio sulla sua pagina Facebook, spiegando di aver inizialmente scambiato la figura per un elemento scenografico della Natività realizzata dalla Pro Loco.

Il dettaglio sospetto ha spinto il sindaco a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Grazie alla rapidità della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, l’uomo è stato identificato e fermato. Filoni ha evidenziato il valore del lavoro quotidiano svolto da chi garantisce sicurezza e legalità sul territorio.

L’arresto e il provvedimento pendente

Il 38enne era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna: una pena di 9 mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Nardò lo hanno condotto nel carcere di Lecce.

Il sindaco ha ringraziato gli operatori della sicurezza, dal Commissariato di Nardò agli agenti della Polizia Locale, per l’impegno che ha permesso di chiudere rapidamente il caso.