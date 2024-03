Arresto Giuseppe Auteri Vassoio boss mafia di Palermo latitante dal 2021

Giuseppe Auteri, noto con l'appellativo di "Vassoio", è stato arrestato a Palermo dai carabinieri del Roni (Reparto operativo nucleo investigativo), dopo essere stato latitante dal 2021. Auteri, capo mandamento del quartiere Porta Nuova, era ricercato anche all'estero ma si nascondeva in un appartamento vicino alla stazione centrale, in via Recupero, una traversina di via Oreto. Le indagini che hanno portato alla sua cattura sono state coordinate dalla Dda, guidata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella.

Auteri era sfuggito agli arresti dell'operazione "Vento" contro il suo clan, subito dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera, avvenuto alla Zisa. L'operazione "Vento" aveva portato a 24 condanne, ma la posizione di Auteri era stata stralciata. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, "Vassoio" è un personaggio di rilievo all'interno della cosca e, secondo il pentito Alessio Puccio, "è uno dei più bravi ragazzi per la cosca al momento perché già ha fatto tanti anni di carcere".

Auteri ha riportato condanne definitive sia per mafia che per estorsione aggravata, in particolare ai danni della società che produceva la fiction "Squadra antimafia oggi" e di una gioielleria di piazza San Domenico. Era molto vicino al boss Tommaso Lo Presti "il lungo", appena scarcerato il 22 settembre del 2019, e si era subito rimesso in pista riprendendo i contatti con il mondo criminale.