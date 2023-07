Diletta Leotta al settimo mese di gravidanza: il calciatore Loris Karius prende una decisione difficile

Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, si avvicina sempre di più al momento del parto. Recentemente, ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto che mostrano il suo pancione scoperto, accompagnate dalla didascalia: "Work in progress. 80% completato". La famosa conduttrice radiofonica celebra l'arrivo imminente del suo bebè. I suoi look durante la gravidanza sono meravigliosi e invidiabili, con grande attenzione alla moda premaman e alle ultime tendenze dalle passerelle. Questa volta, però, Diletta si è mostrata al naturale indossando un top bianco e dei jeans oversize a vita bassa. I fan non hanno tardato a commentare, elogiando la sua bellezza e femminilità nel momento in cui si appresta a diventare madre.

Tuttavia, con il parto sempre più vicino, Diletta deve prendere una decisione importante su come gestire l'arrivo del bebè insieme al suo compagno, il calciatore Loris Karius, che attualmente non vive in Italia.

Nonostante i due sembrino tranquilli e pronti ad affrontare questa nuova avventura passo dopo passo, sembra che il calciatore abbia preso una decisione ufficiale. Il club di appartenenza di Loris Karius, il Newcastle United, ha annunciato che il calciatore rimarrà nella squadra anche per la prossima stagione fino a giugno 2024. Questa notizia ha sorpreso molti, poiché si pensava che il portiere avrebbe scelto una squadra italiana.

Il club ha ufficialmente confermato la permanenza del calciatore nella squadra. Il Newcastle United sembra voler creare una squadra competitiva sia per la Premier League che per la Champions League. Loris Karius continuerà a giocare in Inghilterra durante una stagione che sarà fondamentale per la sua carriera. Tuttavia, dovrà fare una grande rinuncia: stare lontano dal suo amore Diletta Leotta e dalla loro bambina che nascerà tra pochi mesi.

In un'intervista recente, la conduttrice aveva ammesso che sarebbe stato bello vedere il suo compagno giocare a Milano o in Lombardia, ma si sarebbe accontentata anche della Liguria. Senza dubbio, l'Italia sarebbe stata una scelta più comoda rispetto a Newcastle. Nonostante ciò, Loris Karius ha preso la sua decisione e vedrà Diletta non appena possibile, nonostante la distanza che li separerà.

