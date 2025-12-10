Presunto flirt tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino: lo scoop finisce sotto la lente

Il settimanale Diva e Donna riporta oggi una notizia destinata a far discutere: secondo la rivista, Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino si “amano in segreto”. Una indiscrezione che ha già acceso i social, pur in assenza di conferme da parte dei protagonisti.

Il gossip non è del tutto inedito: già a marzo 2025 era circolata l’idea di un avvicinamento tra i due, rilanciata da un addetto ai lavori che segnalava una “sintonia particolare”.Ma finora l’ipotesi aveva mantenuto i contorni del rumor, senza concrete conferme.

Tra silenzi imbarazzati e segnalazioni social

Al momento né Rocío né Stefano hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Né conferme, né smentite: solo un silenzio che, in un contesto mediatico come questo, pesa più di mille parole.

Secondo la rivista, a rafforzare l’ipotesi di un legame ci sarebbero una serie di coincidenze: contatti professionali sovrapposti, presunti avvistamenti, qualche like sospetto sui social. Ma per adesso si tratta di indizi, nessuna prova concreta.

Tra verità e gossip: cosa sappiamo davvero

La situazione resta avvolta nell’incertezza. Da una parte, le riviste di gossip riprendono la notizia con toni decisi; dall’altra, fonti vicine ai due soggetti alimentano il riserbo. Inoltre, sembra che l’attrice possa aver intrecciato una frequentazione con un’altra persona — un manager — poco tempo dopo la separazione dall’ex compagno.

Per ora, dunque, la storia tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino resta un mistero, sospesa tra suggestione e speculazione. Il silenzio dei diretti interessati lascia spazio a interpretazioni e fantasie: il gossip continua, ma al momento non si trasforma in notizia confermata.