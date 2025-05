Chi è Angela Nasti con Stefano De Martino: avvistamenti, indizi social e il presunto flirt

Angela Nasti e Stefano De Martino sono stati nuovamente paparazzati insieme, alimentando le voci su un possibile flirt. A far scattare l’attenzione del web è stata una foto condivisa su TikTok, che li mostra a bordo di un’auto: lui alla guida, lei seduta accanto con un sorriso accennato. Secondo le indiscrezioni, non sarebbe la prima volta che i due vengono avvistati insieme. Nuovi avvistamenti e i segnali social Il primo incontro risalirebbe a marzo, quando la coppia era stata vista in uno studio dentistico a Napoli. Successivamente, i due sarebbero stati notati a Sorrento, in compagnia di amici. Ora la nuova foto condivisa sui social ha riacceso i riflettori. Alcuni utenti hanno anche notato che entrambi hanno iniziato a seguirsi su Instagram, altro dettaglio che ha rafforzato le supposizioni su una frequentazione in corso. Nessuno dei due ha commentato ufficialmente la situazione, ma gli indizi iniziano ad accumularsi. Chi è Angela Nasti: età, carriera e relazioni passate Angela Nasti ha 26 anni e vive a Napoli. È la sorella minore dell’influencer Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni. Nel 2019 è diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha scelto di uscire con Alessio Campoli. La relazione si è però interrotta dopo appena una settimana dalla fine del programma. Negli anni successivi è stata legata sentimentalmente a diversi volti noti, tra cui Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna. Quest’ultima storia si è conclusa nel 2021 dopo una lunga fase di alti e bassi. Dalla TV alla moda: la carriera di Angela Nasti Oltre alla popolarità sui social, Angela Nasti ha coltivato la passione per la moda. Insieme alla sorella Chiara ha fondato il brand ‘Plumeetheree’, specializzato in abbigliamento e calzature. In seguito ha lanciato

