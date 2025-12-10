Vaultica nuovo brand europeo di riferimento per i Data Center Enterprise

Vaultica debutta come il nuovo brand europeo di riferimento per i Data Center Enterprise

Vaultica si afferma come nuovo leader europeo nel settore dei data center, distinguendosi per la sua presenza pan-Europea, l’attenzione all’interconnettività, la flessibilità e un servizio clienti d’eccellenza. L’azienda nasce a seguito dell’acquisizione delle attività di colocation di STACK Infrastructure da parte di Apollo Funds.

Con sette siti operativi e altri in fase di sviluppo in tutta Europa e una strategia chiara per la crescita futura, Vaultica è pronta a supportare le esigenze in continua evoluzione dei mercati di domani in tutta la regione.

Milano, 10 dicembre 2025 – Vaultica Data Centers (“Vaultica”), il nuovo leader nei servizi di colocation per le imprese, annuncia oggi il suo lancio ufficiale, a seguito dello spin-off da STACK Infrastructure e dell’acquisizione da parte dei fondi infrastrutturali gestiti da Apollo (“Apollo Funds”). Questa operazione strategica posiziona Vaultica come realtà indipendente, dedicata a fornire soluzioni di data center sicure, sostenibili e ad alte prestazioni alle aziende di tutta Europa. Specializzata nella colocation retail, Vaultica si distingue per l’attenzione alla connettività, l’eccellenza operativa e un impegno costante verso il servizio clienti.

Guidata dal motto “Our technology connects. Our people go beyond.”, Vaultica si afferma come una cassaforte digitale sicura, affidabile e tecnologicamente avanzata. L’azienda unisce eccellenza tecnica e supporto specialistico, offrendo soluzioni interconnesse, resilienti e sicure, in cui la relazione con il cliente e la consulenza sono al centro di ogni progetto.

Grazie a competenze specialistiche e a un’infrastruttura solida, Vaultica gestisce sette strutture interconnesse in cinque principali poli metropolitani: Milano, Ginevra, Copenaghen, Stoccolma e Oslo. Questi siti servono un portafoglio diversificato di aziende leader nei propri settori, tra cui operatori di telecomunicazioni, fornitori di servizi IT e cloud, e istituzioni finanziarie.

Inoltre, oltre agli ambienti di colocation – alimentati da energia rinnovabile, caratterizzati da infrastrutture altamente efficienti e da un approccio completo alla sicurezza che protegge dati e risorse dalle minacce attuali e future – Vaultica offre servizi di connettività e assistenza on-site, pensati per le aziende che cercano flessibilità, supporto diretto e continuità operativa.

“La nostra missione è connettere, proteggere e andare costantemente oltre, facendo sempre la differenza nel settore,” ha dichiarato Sherif Rizkalla, CEO di Vaultica. “Vaultica è nata con l’ambizione di diventare il punto di riferimento europeo per qualità, affidabilità e innovazione nel settore dei data center, offrendo una combinazione unica di tecnologie all’avanguardia e una forte attenzione alle persone. La nostra forza risiede nella capacità di ascoltare e anticipare le esigenze dei clienti, fornendo soluzioni concrete e mantenendo i più alti standard di sicurezza dei dati, mentre costruiamo relazioni di fiducia e valore grazie a un ecosistema di interconnessione pan-Europeo consolidato. Sono entusiasta di poter sviluppare queste solide fondamenta insieme al nostro team dedicato, per supportare le organizzazioni in rapida evoluzione, offrendo loro le soluzioni di cui hanno bisogno nei mercati in cui desiderano operare.”

Grazie al supporto dei fondi Apollo, l’azienda accelererà la crescita e l’innovazione. La strategia di espansione di Vaultica prevede ulteriori investimenti per cogliere nuove opportunità di mercato e rafforzare la propria presenza nei paesi in cui è già attiva, affermandosi come punto di riferimento. Inoltre, a crescita dell’azienda sarà sostenuta da nuove assunzioni, volte a favorire lo sviluppo internazionale.