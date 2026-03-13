Vaultica avvia il data center MIL03 a Settimo Milanese con investimento da 100 milioni

Vaultica avvia a Settimo Milanese il cantiere del data center MIL03 dopo la posa della prima pietra. Il progetto da 100 milioni di euro nasce per sostenere la crescita di cloud e intelligenza artificiale e rafforzare l’area di Milano come polo europeo delle infrastrutture digitali.

È iniziata a Settimo Milanese la costruzione del nuovo data center MIL03 di Vaultica Data Centers. La cerimonia della prima pietra ha segnato l’avvio ufficiale di un progetto da circa 100 milioni di euro nell’area metropolitana di Milano, pensato per sostenere la crescente richiesta di infrastrutture digitali da parte delle imprese.

Il nuovo complesso nasce per gestire l’aumento dei dati generati ogni giorno da servizi cloud, applicazioni digitali e sistemi di intelligenza artificiale. La diffusione di queste tecnologie sta spingendo molte aziende a cercare strutture capaci di garantire potenza di calcolo, sicurezza delle informazioni e continuità dei servizi.

Negli ultimi anni la domanda di data center è cresciuta rapidamente. Milano, grazie alla posizione strategica e alla presenza di grandi operatori tecnologici, si sta affermando come uno dei principali poli digitali europei. In questo quadro il nuovo sito punta a rafforzare l’ecosistema locale e ad attirare ulteriori investimenti nel settore.

L’impianto è progettato con una struttura modulare e scalabile. Potrà ospitare rack con carichi medi di 10 kW e picchi fino a 40 kW, valori pensati per sostenere applicazioni ad alta intensità di calcolo come piattaforme cloud e sistemi di analisi dei dati.

Dal punto di vista tecnico, la struttura seguirà gli standard ANSI/TIA Tier III, con alcuni elementi ispirati alle pratiche del livello Tier IV. Questo tipo di configurazione punta a garantire elevata affidabilità, ridondanza dei sistemi e continuità operativa anche in caso di guasti o interventi di manutenzione.

Il progetto comprende anche la costruzione di un edificio per uffici collegato al data center. L’intero complesso sarà realizzato con criteri orientati alla sostenibilità, con l’obiettivo di ottenere la certificazione ambientale LEED, uno dei principali riferimenti internazionali per gli edifici a basso impatto.

Nella progettazione sono state inoltre riviste dimensioni e altezze degli edifici rispetto a quanto consentito dal piano urbanistico locale. La scelta punta a ridurre l’impatto visivo dell’infrastruttura e a favorire una migliore integrazione con il territorio circostante.

Per l’amministratore delegato Sherif Rizkalla l’avvio del cantiere rappresenta una tappa rilevante nello sviluppo dell’azienda. Con il progetto MIL03, ha spiegato, Vaultica intende contribuire alla crescita dell’economia dei dati e offrire alle imprese infrastrutture capaci di supportare servizi digitali sempre più complessi.