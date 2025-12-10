Guida alle comunicazioni di Civ VII - Aggiornamento 1.3.1
aggiornamento 1.3.1 di Sid Meier's Civilization VII è ora disponibile per tutte le piattaforme!
Questo update introduce la seconda parte della collezione Tide of Power , la nuova mappa Shattered Seas , miglioramenti ai biomi e ulteriori modifiche al bilanciamento di diverse civiltà.
I giocatori di Civ VII avranno tempo fino al 5 gennaio 2026 per riscattare gratuitamente la collezione Tides of Power .
Per l’elenco completo delle novità dell’aggiornamento 1.3.1, leggete le patch notes complete qui - https://civilization.2k.com/civ-vii/game-update-notes/