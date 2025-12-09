Reolink lancia le offerte di Natale: fino al 4 gennaio

Sicurezza smart sotto l’albero con sconti fino al 45%

Anche quest’anno Reolink celebra il Natale con una promozione imperdibile: fino al 45% di sconto su una selezione di dispositivi smart per la videosorveglianza, disponibili fino al 4 gennaio sul sito Reolink, Amazon e presso i rivenditori autorizzati.

Un’occasione perfetta per proteggere la casa o l’ufficio con soluzioni tecnologiche avanzate, intuitive e affidabili. Ecco alcune delle offerte principali:

Il regalo perfetto sotto i 200 euro: Altas PT Ultra con pannello solare

Sorveglianza a 360° in 4K con batteria da 20.000mAh e autonomia fino a 500 giorni. Visione notturna a colori con ColorX, auto-tracking e preregistrazione intelligente: la scelta perfetta per la sicurezza outdoor. Originariamente a 229,99 euro, è ora disponibile a €179,99

Protezione smart sotto l’albero a meno di 150 euro: Argus PT Ultra con pannello solare 2

Telecamera 4K solare, wireless e completamente autonoma: si installa facilmente e offre prestazioni al top. Garantisce una copertura panoramica con rotazione motorizzata, visione notturna a colori e rilevamento intelligente di persone, veicoli e animali. Originariamente a 189,99 euro, è ora disponibile a €134,99

Sorveglianza sotto i 70 euro e sicurezza a portata di clic (e di budget): E1 Zoom

E1 Zoom è la videocamera indoor perfetta: 4K, zoom ottico 3×, rotazione completa, riconoscimento vocale e una funzione speciale sensibile anche al pianto dei bambini. Ideale per tenere d’occhio bambini o animali, con la massima qualità. Originariamente a 99,99 euro, è ora disponibile a €69,99.

Sorveglianza al minimo prezzo: E1 4MP

Compatta, smart, accessibile. Sorveglianza intelligente a 360° per gli ambienti interni, con AI integrata e rilevamento intelligente. La soluzione ideale per chi cerca sicurezza a portata di mano. Originariamente a 99,99 euro 42,99 euro, è ora disponibile a €23,79

Tutti i dettagli e le offerte natalizie sono visibili sul sito ufficiale Reolink o presso i tuoi rivenditori locali.