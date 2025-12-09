Roma, giovane trovata senza vita in un cortile a Conca d'Oro

Una ragazza minorenne è stata rinvenuta senza vita nel cortile condominiale di un palazzo situato al civico 65 di viale Val Padana, nel quartiere Conca d’Oro. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 9.50, quando alcuni residenti hanno allertato i soccorsi dopo aver notato il corpo della giovane.

La richiesta di aiuto e l’intervento dei sanitari

All’arrivo del personale del 118, la ragazza — non ancora identificata ma con un’età apparente tra i 16 e i 18 anni — risultava in condizioni gravissime e respirava a fatica. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Le indagini della polizia

Nel cortile sono intervenuti gli agenti dei distretti Fidene e San Basilio, che hanno avviato accertamenti per ricostruire gli ultimi momenti della giovane e chiarire le cause della morte. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici e raccogliere testimonianze utili alle indagini.