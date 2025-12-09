Il Regalo Perfetto” PlayStation

Occasioni imperdibili per le imminenti festività all’insegna dell’intrattenimento

Dal 5 al 18 dicembre, hardware, software e accessori PlayStation® a prezzo scontato*

Con le festività ormai alle porte, Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare la nuova campagna natalizia “Il Regalo Perfetto” che, dal 5 al 18 dicembre, permetterà al pubblico di acquistare, a prezzi super vantaggiosi, hardware, giochi e accessori su direct.playstation.com e presso i rivenditori aderenti.

Durante il periodo promozionale, PS5® Digital Edition sarà disponibile a 349,99€, con 150€ di sconto sul prezzo consigliato. Anche le altre versioni di PS5® saranno in promozione:

PS5® Standard Edition a 449,99€ (anziché 549,99€, -100€)

PS5® Pro a 699,99€ (anziché 799,99€, -100€)

Torna inoltre il bundle Fortnite Flowering Chaos, che include la console PS5® e contenuti esclusivi per il celebre battle royale di Epic Games, disponibile a 349,99€ nella versione con PS5® Digital Edition e 449,99€ in quella contenente PS5® Standard Edition.

La campagna “Il Regalo Perfetto” propone, inoltre, incredibili offerte per ampliare il proprio ecosistema PlayStation®:

PlayStation® Portal, a 199,99€ (anziché 219,99€)

PlayStation® VR2, a 349,99€ (anziché 449,99€)

Auricolari wireless Pulse Explore, a 189,99€ (anziché 219,99€)

Cuffie wireless Pulse Elite, a 129,99€ (anziché 149,99€)

DualSense® Edge, a 189,99€ (anziché 219,99€)

Controller DualSense®, inclusi i modelli della nuova Chroma Collection, a 54,99€ (anziché 74,99€)

L’offerta sui controller DualSense® terminerà il 14 dicembre, mentre tutte le altre promozioni saranno valide fino al 18 dicembre.

Infine, i giocatori potranno arricchire le proprie feste con i titoli PS5®, tra cui Death Stranding 2: On the Beach, Astro Bot, Marvel’s Spider-Man 2 e God of War Ragnarök, acquistabili con uno sconto fino al 60%, oltre alla Collector’s Ediion di Ghost of Yotei disponbile al prezzo di 169,99€ anzichè 249,99€. Sono disponibili promozioni speciali anche su PlayStation® Plus e sul PlayStation® Gear Store.

Per scoprire tutte le offerte della campagna “Il Regalo Perfetto”, visita la sezione dedicata: Le occasioni da non perdere per il regalo perfetto di Natale targato PlayStation – Il Blog Italiano di PlayStation

