Sciopero Atac a Roma: stop a bus e metro oggi, gli orari garantiti

Lo sciopero Atac di oggi a Roma sta causando disagi su gran parte del trasporto pubblico della Capitale, con lo stop a bus e metro per l’intera giornata di martedì 9 dicembre. L’azienda comunica che il servizio sarà interessato da un’agitazione sindacale di 24 ore, proclamata dal sindacato SUL e valida esclusivamente sulla rete gestita da Atac.

Le linee affidate agli operatori privati, così come i collegamenti di Cotral e Trenitalia, funzionano regolarmente. Attivo senza modifiche anche il servizio di bus a chiamata.

Come previsto dalla normativa, sono garantite alcune fasce orarie: il servizio svolge regolarmente le proprie attività fino alle 8.30 e riprende nuovamente nella fascia compresa tra le 17.00 e le 20.00. Al di fuori di questi orari, le corse possono subire sospensioni o riduzioni.

Nessuna interruzione è prevista sui diciassette collegamenti bus che Atac ha dato in subaffidamento. Le linee interessate sono: 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980. Regolare anche il servizio a chiamata nei quartieri Massimina, Villa Troili e Maglianella di Sopra.

Funzionano senza variazioni anche i 91 collegamenti bus gestiti dagli operatori privati Atr, Bis, Troiani e Tuscia. Le linee operative sono: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Atac rende note anche le motivazioni alla base dello sciopero. Tra le ragioni indicate figurano i cambi turno individuali degli autisti, i disagi relativi alla pausa pasto, alcune discriminazioni premiali nei diversi settori aziendali, richieste di valorizzazione delle professionalità interne, questioni legate alla disciplina e alla sicurezza nelle rimesse, oltre alla richiesta di applicare la sentenza della Cassazione sull’inquadramento della IV area ai lavoratori interessati. Tra le istanze anche una revisione dell’organizzazione del settore biglietteria.