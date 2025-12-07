Folorunsho, insulti e scuse a Hermoso durante Cagliari-Roma: il caso che accende il post partita

Durante Cagliari-Roma, un momento di forte tensione ha visto protagonista Michael Folorunsho. Il centrocampista del Cagliari, nel vivo di un contrasto acceso, ha pronunciato pesanti insulti rivolti alla madre di Mario Hermoso, difensore della Roma. Il labiale, catturato dalle telecamere, è rapidamente circolato sui social alimentando un vasto dibattito.

Le immagini hanno mostrato con chiarezza l’episodio, rilanciato in tempo reale dagli utenti online e diventato immediatamente uno dei contenuti più discussi della gara. La reazione di Folorunsho non è passata inosservata, contribuendo a spostare l’attenzione dal campo al comportamento dei protagonisti.

Terminata la partita, il centrocampista ha pubblicato un messaggio di scuse su Instagram. Nel suo post ha spiegato di aver rivisto le immagini solo a fine gara, riconoscendo di aver reagito in modo eccessivo in un frangente carico di tensione. Ha ammesso che l’adrenalina ha influito sulle sue parole e ha rivolto le sue scuse a tutti coloro che si sono sentiti offesi.

Nel messaggio, Folorunsho ha ricordato come in campo la concitazione possa portare a risposte istintive, sottolineando che “a un’offesa ho risposto con un’altra”, assumendosi la responsabilità dell’accaduto. Ha poi ribadito il valore del rispetto, pur richiamando il vecchio adagio secondo cui, una volta conclusa la partita, tutto dovrebbe rientrare.