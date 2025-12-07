Europei di nuoto in vasca corta: pioggia di medaglie azzurre con Curtis e Cerasuolo protagonisti
Agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino continua la brillante serie di risultati degli azzurri, protagonisti di una giornata ricca di medaglie e nuove prestazioni da record.
Sara Curtis mette la firma su una gara impeccabile nei 50 dorso, conquistando l’oro grazie a un 25"49 che vale il nuovo record europeo e il primato dei Campionati. Alle sue spalle la francese Analia Pigree in 25"96 e l’olandese Maaike De Waard in 25"97.
Trionfo italiano anche nei 50 rana con la straordinaria doppietta azzurra: Simone Cerasuolo conquista l’oro in 25"67, stabilendo il nuovo record italiano, mentre Nicolò Martinenghi chiude al terzo posto in 25"86. L’argento va al turco Huseyin Emre Sakci, secondo in 25"85.
Arriva un altro bronzo nei 50 dorso grazie a Francesco Lazzari, terzo con il tempo di 22"76 dietro all’estone Ralf Tribuntsov (22"68) e al ceco Miroslav Knedla (22"69). A ridosso del podio l’azzurro Lorenzo Mora, quarto in 22"83.