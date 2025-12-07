Norris nuovo campione del mondo: l'ascesa del pilota che ha cambiato la Formula 1
Lando Norris è il campione del mondo 2025 di Formula 1. A 26 anni conquista il titolo con 423 punti, due in più di Max Verstappen, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri chiude a 410 punti. Il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi vale per Norris il suo 18° podio stagionale, decisivo in un’annata segnata anche da due ritiri e una penalizzazione.
Il pilota britannico diventa così l’undicesimo campione del mondo del Regno Unito. Per la McLaren arriva il primo titolo Piloti dai tempi di Lewis Hamilton nel 2008, il tredicesimo nella storia del team.
Leggi anche Formula 1 GP Las Vegas: Norris in pole, Verstappen vicino e Ferrari in ritardo
Norris debutta in Formula 1 nel 2019, portando nel circus un nome che richiama il personaggio ribelle di Star Wars, Lando Calrissian. La scelta, però, nasce semplicemente dal gusto della madre Cisca. Dopo due anni nel programma giovani della McLaren, il team lo promuove nel 2019 accanto a Carlos Sainz. Nella sua stagione da rookie supera lo spagnolo nel confronto in qualifica, conquista punti in 11 gare e sfiora la top 10 iridata.
Il primo podio arriva nel 2020, aprendo la strada a risultati sempre più solidi. Nel 2021 sfiora la sua prima vittoria in Russia. La svolta arriva nel 2024 con quattro successi che riportano la McLaren al titolo Costruttori, il primo dal 1998. Nel 2025 Norris completa la sua crescita con 7 vittorie, abbastanza per diventare il nuovo re della Formula 1.
Fuori dalla pista coltiva la passione per l’arte, disegnando e dipingendo il proprio equipaggiamento. Un interesse che accompagna la sua determinazione a unire creatività e ambizione nelle stagioni che verranno.