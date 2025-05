Stevie Wonder compie 75 anni: la leggenda del soul che ha cambiato la musica e il mondo

Stevie Wonder festeggia oggi 75 anni. Nato il 13 maggio 1950 a Saginaw, nel Michigan, con il nome di Stevland Hardaway Judkins, è cieco dalla nascita ma ha trasformato quella che poteva sembrare una debolezza in una straordinaria forza creativa, diventando una delle figure più influenti nella storia della musica soul e pop mondiale.

Un talento precoce diventato simbolo di speranza e cambiamento

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, 25 Grammy Awards e una carriera iniziata a soli 11 anni con la Motown, Stevie Wonder ha scritto pagine fondamentali della musica. Brani come “Superstition”, “Isn’t She Lovely”, “Sir Duke”, “I Wish”, “Living for the City” e “I Just Called to Say I Love You” sono diventati inni universali, capaci di attraversare generazioni e confini culturali.

La sua voce unica, il virtuosismo al pianoforte e all’armonica, l’uso innovativo di suoni elettronici e il profondo senso del ritmo hanno ridefinito il soul, contaminandolo con funk, pop, jazz ed elementi sintetici. Il capolavoro “Songs in the Key of Life” (1976) è ancora oggi considerato una delle opere più complete e visionarie mai pubblicate, simbolo di una visione musicale empatica, spirituale e profondamente umana.

Un artista impegnato per i diritti civili e la giustizia sociale

Oltre alla musica, Stevie Wonder ha sempre sostenuto con forza le battaglie civili. Fu determinante per l’istituzione del Martin Luther King Jr. Day negli Stati Uniti. Ha lottato per l’uguaglianza razziale, i diritti delle persone con disabilità, contro l’apartheid e a favore della giustizia climatica. Il suo messaggio è sempre stato chiaro: “La musica è un linguaggio che tutti comprendono. E con quel linguaggio possiamo parlare di pace, giustizia e amore”.

Ancora attivo, seppur con meno frequenza, continua a emozionare con le sue esibizioni dal vivo. La sua eredità vive nella musica di artisti come Prince, Alicia Keys, Bruno Mars, John Legend, Anderson .Paak, Kendrick Lamar e Beyoncé, tutti profondamente influenzati dalla sua visione sonora e dal suo messaggio universale.

A 75 anni, Stevie Wonder resta un’icona capace di far vibrare il mondo con l’anima, la dolcezza e la forza di chi ha saputo vedere oltre ogni limite.