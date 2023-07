Drammatico incidente stradale in provincia di Foggia: Quattro vittime, tra cui due bambine

La provincia di Foggia è stata scossa da un tragico incidente stradale, verificatosi intorno alle 22 della serata di domenica 23 luglio, sulla provinciale 75, nelle campagne di borgo Tressanti, a una decina di chilometri da Cerignola. Quattro persone hanno perso la vita, tra cui due bambine, di 8 e 10 anni, in un bilancio drammatico che ha lasciato la comunità col fiato sospeso.

Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità. Secondo le prime informazioni, sembra che un'auto su cui viaggiava una famiglia originaria del Mali abbia investito un 29enne connazionale che si trovava in sella a una motocicletta. Purtroppo, l'uomo sulla moto è deceduto sul colpo, insieme alla donna alla guida dell'auto, una 27enne polacca, e alle sue due figlie che erano passeggeri dell'Audi A3.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. Sembra che la donna e le sue figlie viaggiassero insieme al loro padre, un bracciante agricolo del Mali di 40 anni, e ai loro altri due fratelli, minorenni. Il veicolo ha urtato violentemente la motocicletta guidata dall'uomo, causandone la morte e uscendo poi fuori strada.

Il padre e i due fratelli sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie, ma al momento non disponiamo di informazioni riguardo alle loro condizioni di salute. Il padre è attualmente ricoverato nell'ospedale Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo, mentre i due fratelli si trovano nell'ospedale di Foggia.

L'incidente ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Cerignola, che sono incaricati di ricostruire con precisione quanto accaduto, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, che si sono precipitati sul luogo dell'incidente per prestare soccorso.

La comunità è profondamente scossa da questa tragica perdita di vite umane, soprattutto quelle delle due giovani bambine. Gli sforzi delle autorità e dei soccorritori si concentrano ora sulla ricerca della verità e sull'assistenza alle persone coinvolte e ai loro familiari, in un momento così difficile e doloroso.

