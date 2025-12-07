Ospiti e sorprese a Domenica In: Amanda Lear, Max Biaggi e i protagonisti della puntata di oggi

La nuova puntata di Domenica In del 7 dicembre porta in studio una combinazione di musica, storie e attualità, con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Il programma, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda dalle 14.00 su Rai 1.

Amanda Lear, cantante, attrice e icona internazionale, sarà protagonista di un’intervista esclusiva in cui ripercorrerà i passaggi più intensi della sua carriera e della sua vita privata. Spazio anche a Andrea Delogu, che insieme al maestro di ballo Nikita Perotti racconterà il suo percorso a Ballando con le Stelle.

La musica continua con Orietta Berti, pronta a presentare il nuovo singolo “Chi ama, chiama”. Il paroliere e produttore Mogol introdurrà invece il suo libro autobiografico “Senza paura, la mia vita”, mentre il cantautore Gianmarco Carroccia offrirà al pubblico un medley dedicato a Lucio Battisti.

Tra gli ospiti anche Max Biaggi, che racconterà l’emozione di essere stato tra i tedofori della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 durante il passaggio a Roma.

L'attualità trova spazio con Tommaso Cerno, Giovanna Botteri e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, che commenteranno con Mara Venier gli ultimi sviluppi della vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo.

La puntata proporrà anche momenti di gioco e spettacolo con Teo Mammucari, protagonista de Il Musichiere e del quiz telefonico “La cassaforte di Domenica In”. In collegamento da Milano, il wedding designer Enzo Miccio commenterà l’apertura della nuova stagione del Teatro alla Scala.