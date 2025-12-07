Formula 1 GP Abu Dhabi: ultima sfida Mondiale con orari, griglia di partenza e come seguirlo in diretta

La stagione di Formula 1 arriva al suo atto conclusivo sul circuito di Abu Dhabi, dove oggi, domenica 7 dicembre, si decide il titolo iridato. La gara, trasmessa in diretta tv e streaming, vede tre piloti racchiusi in pochi punti e pronti a contendersi il Mondiale.

Lando Norris guida la classifica con 408 punti, seguito da Max Verstappen a quota 396 e da Oscar Piastri con 392. I tre scatteranno dalle prime posizioni della griglia: Verstappen partirà dalla pole position, Norris al suo fianco e Piastri subito dietro.

Ecco gli orari, la griglia completa e dove seguire il Gp di Abu Dhabi.

Griglia di partenza Gp Abu Dhabi – domenica 7 dicembre

Prima fila

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

Seconda fila

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

Terza fila

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

Quarta fila

7. Gabriel Bortoleto (Alfa Sauber)

8. Esteban Ocon (Haas)

Quinta fila

9. Isack Hadjar (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Sesta fila

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

Settima fila

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Kimi Antonelli (Mercedes)

Ottava fila

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

Nona fila

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nico Hulkenberg (Alfa Sauber)

Decima fila

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Alpine)

Dove vedere il Gp di Abu Dhabi

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva alle 14 su Sky Sport, canali Sky Sport F1. Disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW TV. La differita in chiaro sarà proposta su Tv8 alle 17.