Voli Ita per Tel Aviv cancellati da stasera

Attualità - Ita cancella i voli per Tel Aviv, da questa sera (il volo 810 delle 22:50 è stato cancellato) e a seguire nei prossimi giorni. Risulterebbero, a quanto apprende l'AdnKronos, cancellati sia i voli Ita per Tel Aviv di venerdì 2 agosto sia i voli di sabato 3 agosto. Continuerà a volare sulla destinazione solo la compagnia di bandiera israeliana El Al. Tutti gli altri voli - apprende l’Adnkronos - non dovrebbero avere il permesso di volare. Sebbene non ci siano "informazioni completamente aggiornate, al 99% i voli Ita per Tel Aviv dei prossimi giorni non dovrebbero esserci", si risponde dal servizio informazioni di Aeroporti di Roma.