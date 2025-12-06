Calendario Italia Mondiali 2026: date e orari delle possibili partite

Il calendario ufficiale dei Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti è stato presentato e, in caso di qualificazione attraverso i playoff di marzo, l’Italia conosce già le proprie potenziali date.

Gli azzurri esordirebbero il 12 giugno a Toronto contro il Canada alle ore 21, sfida d’apertura del loro girone. La seconda gara vedrebbe la Nazionale affrontare la Svizzera a Los Angeles il 18 giugno, sempre alle 21. Terzo impegno fissato per il 24 giugno a Seattle contro il Qatar, con calcio d’inizio alle 21.

Leggi anche Sorteggio Mondiali 2026: Italia verso un possibile girone con Canada, Svizzera e Qatar

Di seguito il programma completo delle possibili partite dell’Italia ai Mondiali 2026:

• Venerdì 12 giugno, Toronto – ore 21: Canada vs Italia (eventuale)• Giovedì 18 giugno, Los Angeles – ore 21: Italia vs Svizzera (eventuale)• Mercoledì 24 giugno, Seattle – ore 21: Italia vs Qatar (eventuale)